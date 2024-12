Die Infineon Technologies AG verzeichnet zum Jahresende 2024 eine positive Entwicklung an der Börse. Der Halbleiterkonzern konnte am letzten Handelstag einen Kursanstieg von 0,34 Prozent auf 31,80 Euro verbuchen. In der Monatsbetrachtung zeigt sich eine erfreuliche Tendenz mit einem Plus von 3,61 Prozent, was die relative Stärke des Unternehmens im aktuellen Marktumfeld unterstreicht.

Marktposition und aktuelle Kennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 41,6 Milliarden Euro behauptet sich der Halbleiterhersteller weiterhin als wichtiger Player im DAX. Das Unternehmen, das 2024 eine Dividende von 0,35 Euro je Aktie ausschüttete, bereitet sich auf das kommende ODDO BHF Forum am 9. Januar 2025 vor, bei dem neue Entwicklungen präsentiert werden sollen.

