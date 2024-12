DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Medienaktien mit hohem KI-Faktor: Netflix bricht Rekord, Chance bei Adobe, BrandPilot setzt zum Sprung an

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt, 29. Dezember 2024 (pta/29.12.2024/08:00) - Künstliche Intelligenz (KI) ist in vielen Branchen zum Gamechanger geworden. Ein prominentes Beispiel dafür ist der Medien- und Unterhaltungssektor. KI sorgt hier für maßgeschneiderte Filmempfehlungen oder lässt bekannte Hollywood-Stars über digitale Avatare jünger oder älter aussehen. Das zahlt sich für Konzerne wie Disney oder Netflix aus. Doch auch im Werbe- und Marketingmanagement hat das KI-Zeitalter längst begonnen. Adobe etwa bietet eine Reihe von Tools an, die auf generativer KI zurückgreifen. Damit können Nutzer ohne großen Aufwand passende Inhalte erstellen. Ein weiteres Beispiel ist BrandPilot, ein junges Unternehmen, das sich auf das immer wichtiger werdende Influencer-Marketing fokussiert. Die KI-gesteuerten Tools ermöglichen es Unternehmen, die passenden Influencer für ihre Marken zu finden. Ein Markt mit großem Potenzial.

Netflix auf der Überholspur

Ein Streaming-Anbieter, der KI einsetzt, um die Vorlieben und den Geschmack seiner Kunden zu erkennen und entsprechende Inhalte zu produzieren, ist Netflix (ISIN US64110L1061). Keine Streaming-Plattform hat mehr zahlende Kunden. Allein im dritten Quartal konnte das Unternehmen seine Abonnentenzahl um 5,07 Millionen Nutzer auf den Rekordwert von 282,7 Millionen Nutzern steigern. Die DZ Bank verweist in einer Studie vom 6. Dezember 2024 auf die hervorragende Serien- und Filmpipeline des Unternehmens. Insbesondere der Ende Dezember startenden zweiten Staffel der südkoreanischen Erfolgsserie "Squid Game" wird großes Potenzial bescheinigt. Ein großer Erfolg war auch der von Netflix live übertragene Schwergewichtskampf zwischen Boxlegende Mike Tyson und YouTube-Star Jake Paul am 15. November 2024. Mit 108 Millionen Zuschauern war das Event laut Netflix das "am meisten gestreamte Sportereignis der Geschichte". Die DZ Bank weist in ihrer Studie darauf hin, dass Netflix mit Hilfe von Live-Sportereignissen die Abonnentenzahlen weiter steigern könnte. Das Anlageurteil für die Aktie lautet "Kaufen". Den fairen Wert sieht die DZ Bank bei 1.020 US-Dollar (Quelle: DZ Bank, Studie vom 6. Dezember 2024).

Adobe bietet KI für Kreative

Mit Adobe (ISIN: ISINUS00724F1012) hat ein Unternehmen die KI-Bühne betreten, das mit Programmen wie Photoshop, Acrobat und Indesign bereits in vielen Agenturen, Marketingabteilungen und Medienhäusern einen festen Platz hat. Im Frühjahr letzten Jahres stellte Adobe unter dem Namen "Firefly" eine Sammlung von KI-Tools vor, die auf generativer KI basieren. Dazu gehört zum Beispiel ein "Text to Image"-Generator. Das heißt, der Nutzer gibt einen Text ein, die KI erstellt dann das passende Bild dazu. Die neuen KI-Dienste haben das Geschäft kräftig angekurbelt. Im vierten Geschäftsquartal 2024 (September bis November) stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um elf Prozent auf 5,6 Milliarden US-Dollar. Der operative Cashflow erreichte im gleichen Zeitraum den Rekordwert von 2,9 Milliarden US-Dollar (plus 83 Prozent). Analysten bewerteten die Zahlen zwar überwiegend positiv, zeigten sich aber enttäuscht über den verhaltenen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr, woraufhin die Aktie deutliche Kursverluste hinnehmen musste. Die Befürchtung: Adobe könnte Schwierigkeiten haben, seine Angebote im Bereich der künstlichen Intelligenz zu monetarisieren. Nach den Kursverlusten sehen viele Analysten eine Kaufgelegenheit. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut Auswertung des Wall Street Journal bei 588 US-Dollar. Aktuell notiert die Aktie bei 449 US-Dollar (Stand: 20. Dezember 2024).

BrandPilot setzt auf Social Media Marketing

In einem ebenso spannenden wie vielversprechenden Mediensegment ist BrandPilot aktiv. Das junge Unternehmen mit Sitz im kanadischen Toronto entwickelt und vermarktet unter anderem KI-gesteuerte Tools, mit denen Marketer und Werbetreibende die passenden Influencer für ihre Kampagnen finden können. Als Influencer werden Personen bezeichnet, die in hoher und regelmäßiger Frequenz Inhalte in Form von Blogs, Audiostreams oder Videos auf ihren Online-Kanälen veröffentlichen und sich so eine Anhängerschaft (Follower) aufbauen. "Influencer sind Multiplikatoren und damit zu einer wichtigen Zielgruppe für das Marketing von Unternehmen geworden", sagt Brandon Mina, CEO von BrandPilot. Er erwartet, dass Influencer Marketing in den kommenden Jahren weiter stark an Bedeutung gewinnen wird: "Immer mehr Unternehmen erkennen die Macht von Influencern bei der Meinungsbildung und der Steuerung von Kaufentscheidungen. Für ein modernes und effizientes Kampagnenmanagement sind sie unverzichtbar." Brandon Mina verweist auf eine Auswertung des Datenanbieters Statista, wonach die Ausgaben für Influencer Marketing bis 2029 um durchschnittlich knapp zehn Prozent pro Jahr auf 56,3 Milliarden US-Dollar steigen werden. BrandPilot ist vor allem in stark regulierten Märkten wie der Finanz- und Pharmaindustrie aktiv, wo strenge Vorschriften das Marketing oft erschweren. Hier ist eine besonders präzise Zielgruppenansprache über Influencer gefragt. BrandPilot wurde 2020 gegründet und betreut Kunden in den USA, Kanada, Australien, Israel und China. Um die ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen, ist BrandPilot an die Börse gegangen. Das Unternehmen ist an der Canadian Securities Exchange (CSE) sowie an der OTCQB in den USA gelistet und kann unter der ISIN CA1053241073 auch an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an weiteren deutschen Börsen und Plattformen gehandelt werden.

---------

Lassen Sie sich in den Verteiler für BrandPilot AI oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler BrandPilot AI" oder "Nebenwerte".

BrandPilot AI Land: Kanada/Toronto ISIN: CA1053241073 https://www.brandpilot.ai/

Disclaimer/Risikohinweis BrandPilot AI

Interessenkonflikte: Mit BrandPilot AI existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der BrandPilot AI. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von BrandPilot AI können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von BrandPilot AI einsehen: https://www.brandpilot.ai/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung BrandPilot AI vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu ( https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/www.dr-reuter.eu ) www.small-microcap.eu ( http://www.small-microcap.eu/ )

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

(Ende)

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2024 02:00 ET (07:00 GMT)