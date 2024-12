DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Experten erwarten weiterer Anstieg des Goldpreises für 2025

Frankfurt, 29.12.2024 (pta/29.12.2024/09:00) - Gold hat trotz der jüngsten Konsolidierung ein beeindruckendes Jahr hinter sich. So gehen Experten der Bank of America davon aus, dass 2025 die lang ersehnte Marke von 3.000 US-Dollar je Unze fallen könnte. Die Aussichten dafür sind angesichts der angekündigten Neuverschuldung in den USA und anderswo gut.

Das Edelmetall erlebt ein goldenes Jahr

Der Goldpreis hat 2024 um mehr als 27 Prozent zulegen können. Damit hat das Edelmetall auch den DAX (+19%) deutlich hinter sich gelassen und ist nicht nur seinem Ruf als sicherer Hafen gerecht geworden, sondern konnte sich als Renditebringer auszeichnen. Denn trotz aller Rekorde an den Börsen war es ein schwieriges Jahr für die Weltwirtschaft. Die Wirtschaft stockt in Europa wie in Ostasien. Noch dazu steigen die Schulden weltweit in einem hohen Tempo an. So mussten die USA erstmals mehr für Zinsen ausgeben als für den üblicherweise größten Haushaltsposten, das Militär.

Viel spricht für Gold!

Neben der Bank of America geht auch Goldman Sachs von einem weiteren Anstieg des Goldpreises im kommenden Jahr aus. Hinzu kommt, dass die Zinsen - unabhängig von allen kurzfristigen Einschätzungen - immer noch historisch niedrig sind. Dementsprechend bleibt Gold eine attraktive Anlage. 3 Goldproduzenten werden nachfolgend näher beleuchtet:

Alamos Gold: Produktionsprognosen angehoben

Alamos Gold (17,48 Euro; CA0115321089) ist einer der mittelgroßen Goldproduzenten aus Kanada. Die Aktie hat sich im Gegensatz zu vielen anderen Titeln 2024 recht gut entwickelt. Auf Euro-Basis legte die Aktie seit Januar um 50 Prozent zu. Im abgelaufenen Jahr hat das Unternehmen Argonaut Gold übernommen. Dadurch fiel Alamos die Magino-Mine zu, die in unmittelbarer Nähe zur eigenen Island Gold-Mine in Ontario liegt. Seit Juli trägt Magino zur Produktion von Alamos Gold bei. Infolgedessen hat das Unternehmen seine Produktionsprognosen im September für die kommenden Jahre angehoben. Nun wird 2024 eine Goldproduktion von 550.000 bis 590.000 Unzen erwartet. Im Jahr 2025 soll diese bereits 575.000 Unzen bis 625.000 Unzen betragen und im Jahr 2026 auf bis zu 680.000 Unzen steigen. Gleichzeitig will Alamos die Kosten deutlich senken. Für 2024 rechnet das Management noch mit AISC in Höhe von 1.250 bis 1.300 US-Dollar je Unze, was im Branchenvergleich ein guter Wert ist. Bis 2026 sollen die AISC auf mindestens 1.200 US-Dollar je Unze sinken. Auch die National Bank sieht hier Potential und hat sein Rating zu Alamos Gold Anfang Dezember von ,Neutral' auf ,Kaufen' hochgestuft.

Tesoro Gold: Ein eigener Golddistrikt in Chile

Im Norden Chiles soll - wenn es nach Tesoro Gold geht - ein großer Gold-Distrikt entstehen. Denn Tesoro Gold (0,025 Euro; AU0000077208; ASX: TSO) entwickelt dort das El Zorro-Projekt. Es liegt bereits eine Ressource mit 1,3 Mio. Unzen Gold vor. Das Areal erstreckt sich über eine Fläche von 570 km2, das Explorationspotenzial ist also noch gar nicht ausgeschöpft. In der Zukunft könnte sich El-Zorro zu einem eigenen Gold-Distrikt entwickeln. Das scheint auch Gold Fields erkannt zu haben. Der südafrikanische Bergbauriese betreibt in der Nähe bereits eine Goldmine. Die Aussicht auf ein großes Vorkommen führte zu einem Investment des Konzerns in Tesoro Gold. Aktuell hält man 17,5 Prozent der Anteile und ist somit der größte Einzelaktionär.

Dabei ist das Umfeld für Tesoro sehr gut. El Zorro befindet sich in einer etablierten Mining-Region, wo neben Gold Fields auch Unternehmen wie Lundin Mining oder Capstone bereits Metalle abbauen. Dementsprechend ist die Infrastruktur mit Straßen, Häfen, Wasserzugang oder Flughäfen gut. Noch dazu liegt das Vorkommen auf niedriger Höhe nahe der Küste. Laut der aktuellen Scoping-Studie können hier 651.000 Unzen Gold über 8 Jahre abgebaut werden. Aber wie gesagt: Die Exploration steht erst am Anfang. Das Ziel des Unternehmens ist es, zunächst die Ressource auf 3 Mio. Unzen zu steigern. Die Kasse ist dafür mit 5,7 Mio. AU-Dollar gut gefüllt. Der NAV des Projekts wird Stand heute auf 302 Mio. US-Dollar geschätzt. Das ist etwa der zehnfache Börsenwert von Tesoro Gold. Unified Capital bekräftigte Ende Oktober nochmals seine Kaufempfehlung für Tesoro Gold.

Endeavour Mining: Der wohl günstigste große Goldproduzent

Endeavour Mining (17,56 Euro; GB00BL6K5J42) hat 2024 viele Anleger nicht überzeugen können. Erst musste der amtierende Vorstandschef gehen. Dann lief es operativ im ersten Halbjahr eher enttäuschend. Das lag vor allem an den hohen Investitionen in den Bau von zwei neuen Minen: Sabodala-Massawa und Lafigué. Es bleibt abzuwarten, wie sich Endeavour Mining 2025 weiter entwickeln wird. Ein Pluspunkt ist die niedrige Kostenbasis, die durch die neuen Minen noch weiter verbessert werden dürfte. Zum anderen ist die Bewertung im Vergleich zu anderen großen Goldproduzenten niedrig. So liegt das 2025er KGV bei lediglich 12. Die Dividendenrendite von mehr als 4 Prozent wird von einigen Experten durchaus als ein Kaufargument betrachtet. Allerdings stehen auf der anderen Seite politische Risiken. Endeavour Mining ist der größte Goldproduzent Westafrikas. Fast alle Staaten dort - mal abgesehen von der Elfenbeinküste und dem Senegal - befinden sich in einem Umbruch und haben sich eher Russland und China zugewendet. Frankreich und die USA sind die großen Verlierer dieser Veränderungen. Als westliches Unternehmen ist es somit nicht ganz leicht. Für so manchen erfahrenen Goldexperten steht Endeavour Mining 2025 vor einem Comeback.

---------

Disclaimer/Risikohinweis Tesoro Gold

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

