Goldrausch in Chile: Warum das Land ein Hotspot für Small-Cap-Goldinvestitionen ist

Anzeige / Werbung Das Interesse von Investoren am chilenischen Goldsektor nimmt deutlich zu - und dieser Trend dürfte sich bis 2025 weiter beschleunigen. Chile hat sich als eines der vielversprechendsten Länder Lateinamerikas für den Goldbergbau etabliert. Gründe dafür sind ein investorenfreundliches Minenumfeld, rechtliche Transparenz und ein enormes geologisches Potenzial - eine seltene Gelegenheit für Anleger, die im Small-Cap-Goldbereich Wachstumspotenzial suchen. Eine wiedererstarkte Goldindustrie Die Goldproduktion Chiles erreichte im Jahr 2024 etwa 35 Tonnen - mit deutlich steigender Tendenz. Einen bedeutenden Meilenstein markierte die Inbetriebnahme der Mine Salares Norte durch Gold Fields im selben Jahr. Mit einer Anfangsproduktion von 50.000 Unzen Gold und dem Ziel von 350.000 Unzen im Jahr 2025 (nahe der vollen Produktionskapazität) hat sich Chile endgültig als eines der attraktivsten Goldförderländer weltweit positioniert. Auch Rio2 Limited treibt sein Vorzeigeprojekt, das Fenix-Goldprojekt im Maricunga-Goldgürtel, voran. Nach dem Erhalt wichtiger Genehmigungen im Jahr 2024 befindet sich das Projekt nun in der Bauphase. Mit einer Ressourcenbasis von 4,8 Millionen Unzen zählt Fenix zu den größten unerschlossenen Goldvorkommen auf dem amerikanischen Kontinent. Der Produktionsstart ist für Anfang 2026 geplant. Günstige Rahmenbedingungen und politische Stabilität Chiles starkes institutionelles Fundament, die politische Stabilität und bergbaufreundliche Reformen machen das Land zu einer erstklassigen Bergbauregion. Die Einführung eines "Intelligenten Genehmigungssystems" im Jahr 2024 sowie Überarbeitungen der Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetze beschleunigen die Projektgenehmigungen erheblich. Diese Maßnahmen unterstreichen das klare Ziel der Regierung, langfristige Investitionen im Bergbau anzuziehen und gleichzeitig den Markteintritt für kleinere Betreiber zu erleichtern. Tesoro Gold (ASX: TSO) Unter den aufstrebenden Goldexplorern rückt Tesoro Gold Limited zunehmend in den Fokus. Das El-Zorro-Goldprojekt in der Atacama-Region Nordchiles weist bereits eine definierte Ressource von 1,46 Millionen Unzen auf. Neue hochgradige Bohrergebnisse im Jahr 2025 deuten auf weiteres Expansionspotenzial hin. Mit einer erfolgreichen Kapitalerhöhung von 11,1 Mio. AUD, unterstützt durch wichtige Anteilseigner - darunter der bedeutende Produzent Gold Fields - ist Tesoro gut aufgestellt, um in den kommenden zwölf Monaten Bohrungen, technische Studien und Genehmigungsverfahren voranzutreiben. Die Beteiligung von Gold Fields als Ankerinvestor spricht für die Qualität und Entwicklungsperspektive von El Zorro und verdeutlicht den Trend, dass große Produzenten verstärkt ausgewählte Juniorunternehmen in Chile unterstützen. Fazit Chile bietet ein diversifiziertes Spektrum an Goldunternehmen mit erfahrener Führung, effizienten Genehmigungsverfahren und einem stabilen Betriebsumfeld. Während etablierte Player wie Gold Fields und Rio2 bereits Schlagzeilen machen, könnte das größte Aufwärtspotenzial bei agilen, gut kapitalisierten Juniorunternehmen wie Tesoro Gold liegen - sie entdecken neue Goldzonen und erweitern bestehende Lagerstätten. Wichtige Akteure im chilenischen Goldsektor: Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000101233)

Tesoro Gold ist ein in Australien ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Goldvorkommen in Chile spezialisiert hat. Das Hauptprojekt, El Zorro, liegt in der Atacama-Region und weist hochgradige Goldmineralisierungen auf. Ziel des Unternehmens ist es, durch gezielte Exploration und Ressourcenerweiterung langfristigen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Gold Fields Limited (ISIN: ZAE000018123)

Rio2 Limited (ISIN: CA76729W1014) Rio2 ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Entwicklung des Fenix-Goldprojekts in Chile konzentriert - eines der größten unerschlossenen Goldoxidvorkommen in Amerika. Das Unternehmen verfolgt einen schlanken, stufenweisen Entwicklungsansatz und legt besonderen Wert auf Umweltverantwortung, Kosteneffizienz und enge Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinschaften. Tesoro Gold Land: Australien? ISIN:??AU0000077208 https://tesorogold.com.au/ Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden. Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/. Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes. Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. 