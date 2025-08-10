DJ PTA-News: Aktien Global News: Tesoro Gold: Blue Ocean Equities sieht starkes Wachstumspotenzial in El Zorro - Kaufempfehlung und eine Aufwärtspotential von 500%

Aktien Global News: Tesoro Gold: Blue Ocean Equities sieht starkes Wachstumspotenzial in El Zorro

Kaufempfehlung und eine Aufwärtspotential von 500%

Frankfurt (pta000/10.08.2025/07:00 UTC+2)

Blue Ocean Equities hat die Berichterstattung über Tesoro Gold Limited (TSO) aufgenommen und spricht eine Kaufempfehlung mit einer Bewertung von $289M bzw. $0,15 pro Aktie aus. Das entspricht einer Verfünffachung gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von $0,03.

Innerhalb des El Zorro-Goldbezirks ist die Ternera-Goldlagerstätte - das erste in Chile entdeckten Intrusionsbezogenes Goldsystem (IRGS). Ternera ist durch eine hochwertige Goldmineralisierung über fast 50 km Streichlänge gekennzeichnet. Infolgedessen ist es nicht verwunderlich, dass das Bergbauunternehmen die Aufmerksamkeit des südafrikanischen Goldriesen Gold Fields Ltd. auf sich gezogen hat.

El Zorro: Ein Goldbezirk mit weltweiten Spitzenstandards

Im El Zorro-Goldbezirk, der sich über einen 50 km langen Korridor mit Goldmineralisierung erstreckt, wurden durch die Erschließungsarbeiten von Tesoro Gold bislang mehr als sieben hochwertige Ziele innerhalb der Ternera-Goldlagerstätte aufgedeckt. Die bisherigen Explorationsergebnisse zeigen hochwertige Boden- und Gesteinsproben, darunter mehrere beeindruckende frühe Bohrabschnitte.

Ternera-Lagerstätte - eine wachsende Ressource von 1,5 Mio. Unzen

Tesoro Gold konzentriert sich darauf, die 1,5 Millionen Unzen umfassende Ternera-Lagerstätte auf 3 Millionen Unzen zu verdoppeln. Während TSO mit Bohrungen weiterhin positive Ergebnisse erzielt, ist die Mineralisierung in alle Richtungen offen. Die Analysten von Blue Ocean Equities sind der Ansicht, dass Tesoro Gold das Ziel von 3 Millionen Unzen erreichen und dass die Ternera-Lagerstätte sogar noch darüber hinauswachsen kann.

Starke wirtschaftliche Kennzahlen wurden in einer Scoping-Studie vom April 2023 angedeutet (Vorsteuer-NPV (5 %): 201 Mio. USD) bei einer Jahresproduktion von 90.000 Unzen und einem Goldpreis von 1.750 USD/Unze.

Gold Fields Ltd. - ein starkes Zeichen der Unterstützung

Mit einer Beteiligung von 17 % und einem Sitz im TSO-Vorstand hält das große südafrikanische Goldunternehmen Gold Fields Ltd. nicht nur einen festen Anteil am Potenzial des El Zorro-Goldbezirks, sondern auch an möglichen zukünftigen M&A-Aktivitäten. Tatsächlich betreibt Gold Fields nur 120 km entfernt in Chile die Mine Salares Norte.

Fazit

Die Experten sehen ein hohes Potential. So hat in Juni Blue Ocean Equities einen PT von $0.15 ausgerechnet. Dies entspricht eine Verfünffachung des Aktienkurses. In März 2025 empfahl bereits Morgans einen spekulative Kaufempfehlung mit einem Aufwärtspotential von 367 % (A$0.11 Kursziel). Beide Analystenhäuser schätzten die Aktie als unterbewertet mit einer hohen Aufwärtspotential.

---------

Tesoro Gold Land: Australien ISIN: AU0000077208 https://tesorogold.com.au/

