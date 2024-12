Die British American Tobacco (BAT) Aktie verzeichnete in den letzten Handelstagen des Jahres 2024 eine negative Entwicklung. Am 28. Dezember fiel der Kurs um 0,13 Prozent auf 34,95 Euro, was den anhaltenden Abwärtstrend der vergangenen Wochen fortsetzt. Die monatliche Performanz zeigt einen Rückgang von 2,43 Prozent, während die Marktkapitalisierung des Tabakkonzerns aktuell bei 77,2 Milliarden Euro liegt.

Aktuelle Kennzahlen im Fokus

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,94 für das Jahr 2024 und einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 7,19 präsentiert sich der Tabakkonzern in einer interessanten Bewertungsposition. Der Aktienkurs notiert derzeit 24,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch 4,21 Prozent unter dem Jahreshöchststand.

Anzeige

British American Tobacco-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue British American Tobacco-Analyse vom 29. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten British American Tobacco-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für British American Tobacco-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

British American Tobacco: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...