Silberboom: Discovery Silver: Ihre Chance auf überproportionale Rendite

Die Entwicklungen bei Discovery Silver könnten die Silberindustrie nachhaltig verändern.

Liebe Leserinnen und Leser,

Silber hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Performance gezeigt. Mit einem Höchststand von 34 Dollar pro Unze im Jahr 2024 übertrifft es die Erwartungen vieler Analysten. Die Nachfrage nach Silber wird durch verschiedene Faktoren angetrieben, darunter die industrielle Nutzung und die Investitionen in erneuerbare Energien.

Interessanterweise zeigt sich auch hier ein starker Einfluss aus den asiatischen Märkten, insbesondere aus China und Indien, die erhebliche Mengen an physischem Silber kaufen. Diese Käufe sind nicht nur für die lokale Produktion von Solarpanels entscheidend, sondern auch für den globalen Markt.

Der Silbermarkt steht vor der Herausforderung potenzieller Engpässe, die durch ein anhaltendes Defizit verursacht werden. Seit sechs Jahren ist der Markt im Defizit, und die Aussichten auf eine baldige Entspannung sind gering. Der Abbau der oberirdischen Lagerbestände schreitet unaufhaltsam voran.

Wachsende Nachfrage aus der Industrie

Steigende Investitionen in erneuerbare Energien

Langfristige Trends in der Batterietechnologie

Diese Faktoren könnten zusammen einen erheblichen Druck auf das Angebot ausüben, was zu einer weiteren Preissteigerung führen könnte.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Silber und dem soliden Silberpreis bietet Discovery Silver spannende Möglichkeiten für Investoren.

Discovery Silver macht derzeit bedeutende Fortschritte im Bereich der Silberförderung. Das Unternehmen besitzt einige der vielversprechendsten Silberprojekte in Nordmexiko, darunter das weltweit anerkannte Cordero-Projekt.

Cordero ist das weltweit größte unentwickelte Silberreservat.

Basierend auf den Ergebnissen der im Februar 2024 veröffentlichten Machbarkeitsstudie wird Cordero zukünftig einer der größten Silberproduzenten weltweit sein, mit geringen Stückkosten, die erhebliche Cashflows und attraktive Renditen generieren.

Das Cordero-Projekt im Detail

Das Cordero-Projekt von Discovery Silver im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua ist ein Paradebeispiel für ein vielversprechendes Silberprojekt. Die bereits erwähnte Machbarkeitsstudie bestätigt eine Lebensdauer von neunzehn Jahren und eine beeindruckende jährliche Produktion von siebenunddreißig Millionen Unzen Silberäquivalent in den ersten zwölf Jahren.

Mit durchschnittlichen AIC-Kosten von unter zwölfeinhalb US-Dollar in den ersten acht Jahren positioniert sich Cordero im unteren Bereich der Kostenkurve, was die Aktie zu einem attraktiven Investment macht.

Cordero erfordert anfängliche Erschließungsinvestitionen von sechshundertsechs Millionen Dollar, bietet jedoch ein attraktives MPV-to-CapEx-Verhältnis von zwei zu eins nach Steuern. Der Base Case MPV bei fünf Prozent Discount nach Steuern liegt bei 1,2 Milliarden Dollar, mit einem IR von 22 Prozent.

Die Reserven umfassen dreihundertzwei Millionen Unzen Silber, achtzigtausend Unzen Gold, drei Milliarden Pfund Blei und fünf Komma zwei Milliarden Pfund Zink, was Cordero zu einer der größten unerschlossenen Silberlagerstätten weltweit macht.

Quelle Unternehmenspräsentation

Discovery Silver plant, alle Finanzierungsoptionen für das Projekt zu nutzen. Zu diesen Optionen zählen Eigenkapital, Fremdkapital, Abnahmevereinbarungen, Joint Ventures und Partnerschaften sowie Leasingfinanzierung für Großgeräte, Streams, Tantiemen und andere strategische Alternativen. Diese umfassende Strategie soll das Projekt auf den Weg zur Bauentscheidung bringen

Die detaillierte Machbarkeitsstudie des Cordero-Projekts zeigt das enorme Potenzial und die beeindruckende Größe des Projekts. Unterstützt von einem Team aus Experten, bahnt Discovery Silver den Weg für eine Bauentscheidung und setzt damit neue Maßstäbe im Silbermarkt.

Obwohl Discovery Silver noch einige Zeit von seinem möglichen Produktionsstart entfernt ist, sieht die präsentierte Wirtschaftlichkeit sehr vielversprechend aus.

Quelle Unternehmenspräsentation

In der obigen Grafik können Sie sehen, dass die Cordero-Mine in einem einzigen Jahr fast 35 Millionen Unzen fördern soll. Um das ins Verhältnis zu setzen: Es gibt derzeit nur zwei andere Minen, die jährlich mehr als 15 Millionen Unzen fördern!

Das Management hält ca. 5 % der Aktien von Discovery Silver

Apropos Management: Das Unternehmen wird von Tony Makuch geleitet - dem CEO, der Kirkland Lake Gold zwischen 2016 und 2022 zu einer großen Erfolgsgeschichte gemacht hat.

Kirkland Lake Gold war ein kanadischer Goldproduzent mit ultra-günstigen Betrieben in Kanada und Australien. Die Aktie des Unternehmens boomte und wurde sogar zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 20 gehandelt, weil das Unternehmen massenhaft freien Cashflow generierte, während die Konkurrenz schlief. Das Unternehmen wurde jedoch vor einigen Jahren an die Nummer drei der Welt, Agnico Eagle Mines verkauft, und Makuch verließ das Unternehmen.

Mit Discovery Silver baut er nun die nächste Erfolgsstory bei der Sie quasi von Anfang an dabei sein können!

Wie das Management in seiner der Unternehmenspräsentation zeigt, ist Discovery Silver derzeit etwa zwei Jahre von der Produktion entfernt.

Quelle Unternehmenspräsentation

Trotz seiner beeindruckenden Zahlen ist das Projekt noch nicht finanziert. Laut den Zahlen aus dem dritte Quartal betrug der Bargeldbestand in der Bilanz etwas weniger als 30 Millionen USD. Genug Cash also, um die Exploration im neuen Jahr voranzutreiben und das Projekte weiter in Richtung Produktion zu entwickeln.

Ihre Chance auf überproportionale Rendite

Discovery Silver steht 2025 vor einem spannenden Jahr mit der Aussicht auf erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung des Cordero-Projekts. Die Kombination aus strategischer Planung, soliden finanziellen Kennzahlen und der Unterstützung durch erfahrene Experten macht Discovery Silver zu einem vielversprechenden Akteur im globalen Silbermarkt.

Discovery Silver ist ein vielversprechendes Silberunternehmen, welches viele Kriterien erfüllt, um für Investoren wirklich interessant zu sein:

niedrige Produktionskosten

ein hoher Anteil von Silber an der Gesamtproduktion

lange Reservelebensdauer (echte Reserven, nicht nur Ressourcen niedrigerer Kategorie!)

entweder in Produktion oder zumindest kurz vor der Produktion

ein bewährtes Managementteam

eine nicht zu hohe Bewertung

Darüber hinaus kann das Managementteam unter der Leitung von Tony Makuch eine nachweisliche Erfolgsbilanz vorweisen, was das Vertrauen in den potenziellen Erfolg des Projekts stärkt.

Der Silbermarkt steht vor einer spannenden Zukunft. Die Nachfrage aus der Industrie, die geopolitischen Entwicklungen und die technologischen Innovationen versprechen ein dynamisches Umfeld für Investoren.

Für Investoren bietet Discovery Silver mit seinem Cordero Projekt eine vielversprechende Gelegenheit. auch erhebliche Chancen.

Vielen Dank fürs Lesen wir wünschen Ihnen für das Jahr 2025 alles Gute und viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie https://discoverysilver.com/, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

