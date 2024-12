Die Infineon Technologies AG verzeichnete zum Jahresende 2024 eine erfreuliche Entwicklung an der Börse. Der Halbleiterhersteller schloss den letzten Handelstag mit einem Kurs von 31,80 EUR und einem Plus von 0,34 Prozent ab. Im Monatsvergleich konnte das Papier des Chipherstellers sogar um 3,61 Prozent zulegen, was die aktuelle positive Dynamik unterstreicht. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,6 Milliarden Euro behauptet sich der Konzern weiterhin als eines der führenden Technologieunternehmen im DAX.

Wichtiger Termin steht bevor

Für Anleger steht bereits zu Beginn des neuen Jahres ein bedeutsamer Termin im Kalender: Am 9. Januar 2025 wird Infineon am ODDO BHF Forum teilnehmen, wo das Unternehmen seine aktuellen Entwicklungen und Strategien präsentieren wird. Die Dividendenzahlung für das Jahr 2024 belief sich auf 0,35 EUR je Aktie.

