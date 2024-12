The following instruments on XETRA do have their first trading 30.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.12.2024Aktien1 JP3407800006 Sumitomo Densetsu Co. Ltd.2 CA22674C1023 Critical One Energy Inc.3 BE0974497290 European Medical Solutions S.A.4 CA83013Q8891 Siyata Mobile Inc.5 CA95538Q1037 West Point Gold Corp.Anleihen/ETF1 DE000DW6AGB0 DZ BANK AG2 DE000DW6AGA2 DZ BANK AG3 DE000CB95S50 Commerzbank AG4 DE000HEL0C97 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale5 DE000HEL0CU6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale6 DE000HLB2V31 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale7 DE000HLB46P6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale8 US91282CMC28 United States of America9 US91282CMD01 United States of America10 US91282CME83 United States of America11 IE000GAKWFA7 First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF