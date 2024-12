DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen treten auf der Stelle - Baywa haussieren

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Montagmittag kaum bewegt. Am letzten Handelstag des Jahres kommt es nur zu kleineren Positionsanpassungen. Wie "alle Jahre wieder" findet am deutschen Aktienmarkt nur ein verkürzter Handel bis 14 Uhr statt. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 19.958 Punkte. Mit Blick auf die Entwicklung war 2024 für DAX-Anleger ein sehr gutes Jahr, der Performance Index liegt 19 Prozent im Plus. Weniger gut lief es dagegen bei Small- und Midcaps, der SDAX hat 3 Prozent verloren, der MDAX sogar 5 Prozent. Damit setzte sich die Misere in der zweiten Reihe am deutschen Aktienmarkt fort. Die Anleihen präsentieren sich kaum verändert.

Der Euro-Stoxx-50 notiert unverändert bei 4.897 Punkten. In Europa findet der Handel wie gewohnt bis zum Abend statt. Die Liquidität ist zwischen den Jahren extrem dünn, was zu größeren Kursausschlägen führen kann. Einige Investoren könnten noch die letzten Umschichtungen vornehmen, bei kleineren Werten kann es zum sogenannten Window-Dressing kommen. Hier geht es darum, dass Investoren zum Jahresultimo gerne einen etwas höheren oder niedrigeren Aktienkurs bevorzugen.

Der Euro zieht leicht an auf 1,0450 Dollar. Teilnehmer verweisen auch hier auf die sehr dünnen Umsätze vor dem Jahreswechsel. Nach den deutlicheren Verlusten in der zweiten Jahreshälfte notiert der Euro gegenüber dem Greenback nun Ende 2024 in der Nähe eines Zweijahrestiefs. Der Dollar stieg aufgrund der starken US-Wirtschaft und der Erwartung, dass weitere Zinssenkungen der US-Notenbank begrenzt sein werden, zuletzt deutlich an.

Baywa-Aktie haussiert mit langfristigem Sanierungskonzept

Die Nachrichtenlage von Unternehmensseite ist dünn. Für die Aktie von Baywa geht es um 20 Prozent nach oben, nachdem sich der Agrarhandelskonzern mit Banken und Investoren auf ein langfristiges Sanierungskonzept geeinigt hat. So konnte eine entsprechende Vereinbarung bis 2027 mit Finanzierungspartnern und den Großaktionären Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-AG sowie Raiffeisen Agrar Invest AG geschlossen werden. Die beiden Großaktionäre beteiligen sich dabei an einer Kapitalerhöhung im Volumen von 150 Millionen Euro. Zudem kündigte Baywa zur Reduzierung der Schuldenlast an, einen Anteil von 47,5 Prozent an der österreichischen RWA Raiffeisen Ware Austria AG für 176 Millionen Euro zu verkaufen.

Siemens (-0,1%) macht sich Gedanken darüber, die Mehrheitsbeteiligung an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers (-1,5%) zu senken. "Wir bewerten die ökonomischen Möglichkeiten für die Siemens AG im Gesundheitswesen", sagte Finanzvorstand Ralf Thomas im Interview mit dem Handelsblatt. Daraus werde man "dann ableiten, wie instrumentell Healthineers als eine Beteiligung dafür sind". Die Überlegungen sollen bis zu einem geplanten Kapitalmarkttag Ende 2025 abgeschlossen werden. Einer Trennung von der Bahnsparte Mobility, die Investoren ebenfalls gefordert haben, erteilte Thomas eine Absage.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.896,96 -0,0% -1,92 +8,3% Stoxx-50 4.296,36 -0,2% -9,23 +5,0% DAX 19.958,43 -0,1% -25,89 +19,1% MDAX 25.615,12 -0,4% -90,01 -5,6% TecDAX 3.430,99 -0,6% -21,28 +2,8% SDAX 13.717,25 -0,0% -4,81 -1,7% FTSE 8.133,30 -0,2% -16,48 +5,4% CAC 7.359,29 +0,1% 3,92 -2,4% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,39 -0,00 -0,18 US-Zehnjahresrendite 4,60 -0,03 +0,72 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:42 Fr, 17:01 % YTD EUR/USD 1,0450 +0,2% 1,0425 1,0424 -5,4% EUR/JPY 164,69 +0,1% 164,55 164,25 +5,8% EUR/CHF 0,9422 +0,2% 0,9405 0,9395 +1,5% EUR/GBP 0,8290 -0,1% 0,8291 0,8287 -4,4% USD/JPY 157,61 -0,1% 157,84 157,61 +11,9% GBP/USD 1,2606 +0,2% 1,2574 1,2580 -0,9% USD/CNH (Offshore) 7,3118 +0,2% 7,3083 7,2955 +2,6% Bitcoin BTC/USD 93.714,35 +0,8% 93.432,35 94.517,55 +115,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,64 70,60 +0,1% +0,04 +1,5% Brent/ICE 74,08 74,17 -0,1% -0,09 +0,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 47,27 47,77 -1,0% -0,49 +24,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.617,12 2.621,50 -0,2% -4,38 +26,9% Silber (Spot) 29,48 29,39 +0,3% +0,09 +24,0% Platin (Spot) 924,48 916,03 +0,9% +8,45 -6,8% Kupfer-Future 4,09 4,10 -0,3% -0,01 +3,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2024 06:44 ET (11:44 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.