Die Siemens AG erwägt, ihre Mehrheitsbeteiligung an Siemens Healthineers bis 2025 aufzugeben, um den Fokus stärker auf die Digitalisierung zu legen. Finanzvorstand Ralf Thomas kündigte an, dass eine Entscheidung bis zum nächsten Kapitalmarkttag getroffen wird, da die strategische Bedeutung digitaler Geschäftsbereiche zunehmend wächst. Während Siemens weiterhin in Bahntechnik investiert, wird durch die Altair-Übernahme die digitale Transformation ...

