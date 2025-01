Die Bayer Aktie bleibt charttechnisch in einer schwierigen Lage. Der Kurs scheiterte jüngst an der 20-Tage-Linie bei 19,488 Euro und zeigt aktuell keine Anzeichen für eine Bodenbildung. Damit ist der langfristige Baissetrend weiterhin intakt, während der Aktienkurs am Donnerstagmorgen auf Xetra leicht nachgibt. Der Fokus richtet sich bei der ...

