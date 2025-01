ABO Kraft & Wärme betreibt Biogas- und Abfallvergärungsanlagen in Deutschland. Das Unternehmen verfolgt eine Roll-up-Strategie und plant, in den nächsten Jahren weitere bereits in Betrieb befindliche Biogasanlagen zu erwerben, neu zu gestalten und zu modernisieren. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 15.01.2024 um 14:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Dr. Jochen Ahn, Vorstand und mit Jörg Frensch, Commercial Manager von ABO Kraft & Wärme . Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-01-15-14-00/XX1-GR zur Verfügung gestellt.