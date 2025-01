Der geplatzte Deal mit der ostdeutschen Raffinerie PCK hat die Shell-Aktie zuletzt unter Druck gesetzt. Seither konnte die Aktie wieder stark zulegen, auch am Donnerstag steigt der Aktienkurs. Geht es nach Jefferies, steckt in dem Öl-Titel noch jede Menge Potenzial. Jefferies-Analyst Giacomo Romeo erwartet, dass auch 2025 ein Jahr voller Schwankungen für die Energiebranche in den USA sein wird. Er betonte, dass vor allem die Deregulierung und das globale Nachfragewachstum entscheidende Faktoren ...

