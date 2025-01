(shareribs.com) Frankfurt / New York 02.01.2025 - Technologiewerte zeigen sich am ersten Handelstag des Jahres überwiegend fest. TecDAX und NASDAQ legen zu. An der Wall Street stehen die Papiere von Tesla unter Druck, während Nvidia im Plus notiert. Der DAX steigt um 0,4 Prozent auf 19.990 Punkte, gestützt von Airbus, RWE und E.On. Unter Druck stehen hingegen Rheinmetall, Mercedes-Benz und Fresenius-Medical. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...