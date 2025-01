Die Tesla-Aktie hat am Donnerstag im amerikanischen Handel weitere -6% an Wert verloren und setzt ihren Abwärtstrend fort. Doch was steckt hinter dem Abverkauf? Und wie kann es jetzt weitergehen? Zahlen unter den Erwartungen Am Donnerstag hat der Elektroautobauer Tesla seine Auslieferungszahlen für das vierte Quartal bekannt gegeben. Dabei wurde vermeldet, dass man 495.570 Fahrzeuge ausgeliefert hat. 471.930 dieser Vehikel entfielen auf das Modell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...