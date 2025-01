Gute Neuigkeiten für Bayer zum Jahresstart im Hinblick auf die Causa Glyphosat: In Australien droht dem Leverkusener DAX-Konzern kein Ungemach in Form einer Sammelklage. Ein Bundesgericht hat die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in Down Under beendet. Doch das Hauptproblem bleiben die Klagen in den USA.In Australien sind die Rechtsstreitigkeiten um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter laut Bayer beendet. Das australische Bundesgericht führt den letzten anhängigen Glyphosat-Prozess ...

Den vollständigen Artikel lesen ...