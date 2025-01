HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

HBM Healthcare Investments überzeugt mit einer Wertsteigerung des NAV von 15 Prozent im Kalenderjahr 2024



HBM Healthcare Investments hat das Kalenderjahr 2024 mit einer starken Performance abgeschlossen. Der innere Wert pro Aktie (NAV) stieg um 15 Prozent auf CHF 251.17. Der Aktienkurs hingegen konnte das gute Ergebnis nicht reflektieren und legte nur marginal um 0.5 Prozent auf CHF 176.00 zu. Die Börsenkapitalisierung liegt somit fast 30 Prozent oder über CHF 500 Millionen unter dem NAV, was praktisch dem gesamten Buchwert des Portfolios der privaten Unternehmen entspricht und damit weder dessen Wert noch dessen Mehrwertpotenzial berücksichtigt. Neben den kotierten Gesellschaften trugen insbesondere die privaten Unternehmen zum Ergebnis bei (Übernahme von Yellow Jersey Therapeutics durch Johnson & Johnson sowie der Börsengang von Sai Life Sciences in Indien). Zudem werteten die meisten Anlagewährungen gegenüber dem Schweizer Franken auf, was 6.8 Prozent zur Performance beitrug. Die relevanten Marktindizes des Healthcare-Sektors entwickelten sich in Schweizer Franken gemessen ebenfalls positiv, blieben aber allesamt hinter HBM Healthcare Investments zurück (MSCI World Health Care Index +9.9%, Nasdaq Biotechnology Index (NBI) +7.6% und SPDR S&P Biotech (XBI) +9.3%). Ergebnis auch in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025 positiv In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025 stieg der NAV um 4.3 Prozent. Daraus resultiert für diese Periode ein Nettogewinn von rund CHF 66 Millionen (Vorjahr: Nettoverlust von CHF 157.5 Millionen). Die Performance in dieser Periode wurde hauptsächlich von den erwähnten privaten Unternehmen getragen, während die Wertentwicklung der börsenkotierten Unternehmen leicht negativ war. Fremdwährungen hatten keinen wesentlichen Einfluss. Bei den vorliegenden Zahlen handelt es sich um ein provisorisches Ergebnis aufgrund des aktuellen Standes der Abschlussarbeiten. Das definitive Ergebnis wird mit dem Quartalsbericht am 20. Januar 2025 veröffentlicht. Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77,

andreas.wicki@hbmhealthcare.com .

