Jahresstart in Bitcoin, DAX, Nasdaq & Co. Blick auf die Aktien der Woche (Tesla, NVIDIA, Verizon)

Ein ähnliches Bild skizziert sich an der Wall Street. Die ersten Kursgewinne des Jahres wurden abverkauft, doch heute kann der Nasdaq mit einem Schub auch Nvidia und Tesla deutlicher zulegen. Darauf gingen wir in diesem Video auch noch einmal ausführlich ein.

Zuvor stand der ISM Index im Vordergrund, der für das verarbeitende Gewerbe in den USA und den Monat Dezember vermeldet wurde. Der Hauptindex liegt erneut etwas höher und nun bei 49,3 Punkten, nach der Prognose von 48,2 und einem Wert von 48,4 im Vormonat. Dabei stiegen die Preise an auf 52,5, die Prognose war 51,5 und im Vormonat nur 50,3 Punkte. Da alle Werte über 50 notieren, signalisieren steigende Preise womöglich auch wieder Inflationsrisiken. Die Auswirkungen auf die Zinspolitik in diesem Jahr könnten zu weiterer Zurückhaltung tendieren. Genau dies werten wir im Fed Watch Tool auch direkt mit aus und stellen den Index im Zeitablauf dar.

Positiv ist anzumerken, dass der Auftragseingang für das verarbeitende Gewerbe bei 52,5 Punkten lag, nach 50,4 im Vormonat. Aus diesem Grund stiegen die Indizes in der ersten Reaktion auch an.

Diese Veränderungen im Index mit entsprechenden Kurslücken aus den letzten Handelssessions und parallel den Euro-Dollar sowie den Bitcoin sahen wir uns diesmal mit dem Stock3-Terminal an.

Bei den großen Werten an der Wall Street zeigten die News bei Tesla zu den Auslieferungen des Gesamtjahres 2024 am Donnerstag eine deutlich negative Aktienreaktion. Heute wendet sich dieses Phänomen, da in China die Daten erstaunlich stark und auf einem Rekordhoch notiert sind. Der Anteil von Chinas Auslieferungen liegt zudem bei mehr als einem Drittel der globalen Auslieferungen, was die Bedeutung der Region unterstreicht. Die genauen Zahlen aus dem letzten Quartal und dem Gesamtjahr haben wir im Video aufbereitet und erwähnen auch die politische Brisanz der engen Verbindung von Donald Trump und Elon Musk,

Als weiteren starken Wert präsentierten wir das deutlich positivere Chartbild von Nvidia. Der jüngste Abwärtstrend aus Dezember scheint überwunden zu sein und mit Blick auf die nächste Präsentation des CEO am kommenden Dienstag greifen Anleger:innen erwartungsvoll zu.

Dritter Wert im Aktienteil des Videos war heute Verizon Communications. Der Telekommunikation-Gigant aus den USA könnte technisch seine Bodenbildung abschließen und oberhalb der 40 US-Dollar weiteren Boden gewinnen. In einem Extra-Format auf dem Freestoxx-Kanal haben wir alle Daten der Firma gesondert zusammengefasst.

Weitere Werte diskutieren wir gern mit Dir wieder am Montag im Wochenausblick.

