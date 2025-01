Jonathan Neuschlaß (https://abilitato.de/blog/) gibt in diesem neuen Video Einblicke in seine Anlagestrategie und erklärt, wie er seine drei Depots aufbaut. Mit "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer, Boerse Stuttgart Group) spricht er über Diversifikation, die Auswahl von Qualitätsaktien und die Bedeutung langfristiger Investments. Themen sind außerdem die Herausforderungen des Value Investings, die Rolle des Managements und die Wichtigkeit einer klaren Exit-Strategie beim Aktienhandel. Sie analysieren auch aktuelle Entwicklungen wie die Marktbewegungen rund um Nvidia und diskutieren, wie man unterbewertete Unternehmen findet. Abschließend geben sie einen Ausblick auf künftige Strategien und betonen die Relevanz langfristigen Denkens.