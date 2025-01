Der Bitcoin gehörte in 2024 mit einem Kursanstieg von 125 % zu einem der stark nachgefragten Anlagemöglichkeiten für spekulativ orientierte Anleger und Investoren. Auch der Rüstungsbereich erfreut sich starker Nachfrage und die stetige Gewalteskalation im Nahen Osten dürfte auch in 2025 für anhaltendes Interesse für Rüstungsaktien sorgen. Ebenfalls einen Blick nach der Korrektur im Uransektor sind Aktien aus diesem Segment wert. Im welchem Anlagesegment könnte in 2025 die Post abgehen?

