Die BP-Aktie zeigt sich zu Jahresbeginn überraschend robust und verzeichnete in der London-Sitzung einen bemerkenswerten Kursanstieg von 0,5 Prozent auf 4,10 GBP. Besonders beachtenswert ist dabei die positive Kursentwicklung trotz der verhaltenen Geschäftszahlen des vergangenen Quartals, in dem der Energieriese einen Umsatzrückgang von 13,65 Prozent auf 36,35 Milliarden GBP verbuchen musste. Das Handelsvolumen belief sich auf über 4,7 Millionen Aktien, was das rege Interesse der Anleger unterstreicht.

Analysten bleiben optimistisch

Die Experteneinschätzungen für BP fallen trotz der aktuellen Herausforderungen zuversichtlich aus. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 5,04 GBP sehen Marktbeobachter noch erhebliches Aufwärtspotenzial. Auch die prognostizierte Dividendenerhöhung von 0,220 GBP im Vorjahr auf 0,305 USD für das laufende Geschäftsjahr dürfte für zusätzliche Attraktivität bei Anlegern sorgen.

