NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt geht es zu Wochenbeginn weiter bergauf. Allen voran knüpften die Technologiewerte am Montag an ihre deutliche Erholung an, die schon vor dem Wochenende eingesetzt hatte. Dort bleibt das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) Anfang des neuen Jahres weiterhin ein wesentlicher Treiber der Aktienkurse.

Auch die künftige Präsidentschaft von Donald Trump beschäftigte weiter die Anleger. Die Hoffnung auf weniger Konjunkturgegenwind durch globale Handelsstreitigkeiten machte am Montag Schlagzeilen. Trump dementierte aber umgehend einen Bericht in der "Washington Post", wonach die Einführung von Zöllen auf bestimmte kritische Importe beschränkt werden solle.

Gestützt vor allem auf Chip-Aktien zog der von der Technologiebranche geprägte Auswahlindex nach etwas mehr als einer Handelsstunde um 1,71 Prozent auf 21.690 Punkte an, während der eher für Standardwerte bekannte Leitindex Dow Jones Industrial um 0,55 Prozent auf 42.967 Punkte zulegte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,15 Prozent auf 6011 Zähler.

Für weitere Aufmerksamkeit in der Technologiebranche sorgte ein bereits im Laufe des Freitags erschienener Blog-Eintrag von Microsoft . Der Softwarekonzern kündigte darin an, zeitnah rund 80 Milliarden US-Dollar in den Ausbau von KI-Rechenzentren zu stecken.

Zudem kamen mit vorgelegten Zahlen gute Branchen-Nachrichten vom taiwanesischen Auftragsfertiger Foxconn. Dieser ist auch Produktionspartner des KI-Anlegerfavoriten Nvidia . Dessen Anteile stiegen um 4,8 Prozent und peilten damit nach einer jüngsten Schwächephase wieder ihren Rekord vom November an. Im Rennen um den wertvollsten Konzern der Welt ist Nvidia damit sehr nah an Apple herangerückt. Beide werden an der Börse aktuell mit knapp über 3,7 Billionen Dollar bewertet. Apple stieg am Montag um 1,2 Prozent.

Die Aktien anderer Chipkonzerne wurden ebenfalls beflügelt. Allen voran galt dies für Micron, die mit einem Kurssprung um mehr als elf Prozent zu einer Erholung ansetzten. Aber auch Broadcom gilt als beliebte Aktie der KI-Investoren mit mehr Fantasie. Hier legte der Kurs am Montag um 2,3 Prozent zu.

Abseits der Tech-Branche gehörten viele Finanzwerte zu den Gewinnern. So legten Citigroup gestützt auf einen zuversichtlichen Analystenkommentar der britischen Investmentbank Barclays um mehr als zwei Prozent zu. Im Dow gewannen Goldman Sachs hingegen nur 0,4 Prozent. Die schweizerische Bank UBS hatte ihre bisherige Kaufempfehlung aufgegeben.

Generell waren Analystenmeinungen am Montag ein Anlegerthema. Mit 4,2 Prozent schwer unter Druck gerieten die Anteile der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US . Analysten von RBC und Wells Fargo hatten die Aktie herabgestuft.

RBC-Experte Jonathan Atkin hob zwar AT&T auf "Outperform". Im generell schwachen Sektorumfeld verloren die Titel des Telekom-Riesen dennoch 0,3 Prozent.

Im Luftfahrtbereich gab es mehrere positive Kommentare zu American Airlines . Dazu gehörte eine Kaufempfehlung der Jefferies-Analystin Sheila Kahyaoglu, die für 2025 eine Gewinnentwicklung über dem Expertenkonsens erwartet. Hochstufungen gab es außerdem von den Analysehäusern TD Cowen und Melius. Die Aktien der Fluggesellschaft legten um 4,3 Prozent zu.

Am breiten Markt kletterten die in den USA gehandelten Aktien des deutschen Biotech-Unternehmens Curevac um 12 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Juni. Nach Millionenverlusten rund um die gescheiterte Entwicklung eines Corona-Impfstoffs fokussiert sich das Tübinger Unternehmen ganz auf die Forschung und dort auf die Bereiche Onkologie und Nicht-Atemwegserkrankungen./tih/he

