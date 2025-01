In den letzten Monaten pendelte der Kurs seitwärts, am Freitag ist die Schoeller-Bleckmann-Aktie ISIN: AT0000946652 am Widerstand angekommen. Die Chartindikatoren sind im positiven Bereich, jetzt könnte der Ausbruch gelingen. Gelingt der Ausbruch, wartet erst bei 35,35 Euro der nächste Widerstand und oberhalb davon, wäre der Weg rein charttechnisch betrachtet bis auf 38,00 Euro frei. Schoeller-Bleckmann "ist Weltmarktführer bei Hochpräzisionsteilen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...