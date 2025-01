Am ersten Handelstag startete die Aktie der Commerzbank zwar nicht direkt mit einem Plus in das neue Jahr. Aber das ist zu verschmerzen. Die beiden darauffolgenden Handelstage lieferten jedoch, und das Papier konnte nun einen wichtigen Widerstand knacken. Derweil läuft der Übernahmepoker weiter.Der 1. Januar ist bekanntermaßen ein Feiertag und daher handelsfrei. Dass die Commerzbank-Aktie am ersten offiziellen Handelstag des neuen Jahres rund ein Prozent leichter aus dem Handel ging, ist daher kein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...