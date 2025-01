Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001) gibt die Entwicklung des weltweit kleinsten Chip-Induktors der Klasse 006003 Zoll (0,16 mm x 0,08 mm) Chip-Induktivität bekannt, der vom 7. bis 10. Januar auf der CES 2025 in Las Vegas, USA, vorgestellt wird (Murata-Stand: Las Vegas Convention Center, West Hall, Stand Nr. 6500). Diese Leistung entspricht einer Volumenreduzierung von etwa 75 im Vergleich zum kleinsten Produkt der Größe 008004 Zoll (0,25 mm 0,125 mm).

Das unermüdliche Streben nach verbesserter Funktionalität und Miniaturisierung bei elektronischen Mobilgeräten hat zu einem kritischen Bedarf an kleineren, effizienteren Komponenten geführt. Infolgedessen müssen Ingenieure mehr Komponenten auf weniger Platinenfläche unterbringen. Auch die Verwendung von Chip-Induktoren, die in einer Vielzahl dieser elektronischen Geräte eingesetzt werden, hat zugenommen, wobei einige der neuesten Smartphones Hunderte davon enthalten. Dieser Trend hat die Nachfrage nach einer weiteren Miniaturisierung von Chip-Induktoren verstärkt, um eine Montage mit hoher Dichte auf engstem Raum zu ermöglichen.

Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, hat Murata konsequent Anstrengungen unternommen, die Chipgrößen durch die Integration seiner firmeneigenen Kerntechnologien zu reduzieren. "Nach unserem Erfolg bei der Einführung des kleinsten mehrschichtigen Keramikkondensators (MLCC) der Welt im September 2024 entwickeln unsere Ingenieurteams nun einen bahnbrechenden 006003-Zoll-Chip-Induktor, um den Marktanforderungen weiter gerecht zu werden", sagt Takaomi Toi, Geschäftsführer der Inductor Product Development Dept. bei Murata Manufacturing Co Ltd. "Mit der Entwicklung des weltweit kleinsten Prototyps sind wir zuversichtlich, dass dieses Produkt eine spannende Ergänzung des umfangreichen Portfolios marktführender Chip-Induktoren von Murata darstellt. Diese Entwicklung zeigt weiterhin Muratas Engagement für Innovation und markiert einen bedeutenden Meilenstein in unserem Bestreben, die Miniaturisierung und verbesserte Funktionalität zukünftiger elektronischer Geräte zu unterstützen."

