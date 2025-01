DJ PTA-Adhoc: One Touch Football AG: Barkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss, Neuwahl des Aufsichtsrats, Ermächtigung zur Umstellung auf Namensaktien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München, 7. Januar 2025 (pta/07.01.2025/14:45) - Die außerordentliche Hauptversammlung der One Touch Football AG hat heute beschlossen, dass das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 250.000,-- um bis zu EUR 250.000,-- auf bis zu EUR 500.000,-- gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 250.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erhöht wird. Zur Zeichnung der neuen Aktien werden ausschließlich vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgewählte Investoren zugelassen. Der Vorstand wurde ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung und die weiteren Bedingungen für die Ausgabe der neuen Aktien festzulegen.

Weiterhin hat die heutige außerordentliche Hauptversammlung vorbehaltlich deren Umsetzung die Voraussetzungen für die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien geschaffen. Für die Umstellung auf Namensaktien wäre ein Aktienregister durch die Gesellschaft zu führen. Bei Namensaktien gilt im Verhältnis zu der Gesellschaft als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist.

Die Gesellschaft bittet deshalb darum, dass sich unbekannte Aktionäre bei ihr unter der untenstehenden E-Mail-Adresse melden.

Schließlich hat die außerordentliche Hauptversammlung heute beschlossen, dass der Aufsichtsrat satzungsgemäß von sechs Mitglieder auf vier Mitglieder verkleinert wird. Zudem erfolgte auf der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung eine Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern. Das Aufsichtsratsmitglied Markus Joachimsthaler hat sein Aufsichtsratsmandat mit Beendigung der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung der One Touch Football AG niedergelegt. Neu in den Aufsichtsrat wurden Dr. Jan Lehmann und Boris Notzon gewählt. Zudem erfolgte eine Wiederwahl des Aufsichtsratsmitglieds Dr. Markus Friedl, der sein Amt mit Ablauf des 6. Januar 2025 niedergelegt hatte. Der Aufsichtsrat besteht nunmehr aus Michael Föcking, Dr. Markus Friedl, Dr. Jan Lehmann sowie Boris Notzon. In der heutigen Aufsichtsratssitzung wurde Michael Föcking zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Dr. Markus Friedl zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.

Über die One Touch Football AG

Die One Touch Football AG ist die weltweit erste gelistete Finanzierungsplattform für Fußballclubs. Ziel der One Touch Football AG ist es mit Fußballvereinen zusammen zu arbeiten, um die Leistung und die Prozesse in allen relevanten Geschäftsbereichen zu optimieren.

Weitere Informationen stehen unter https://www.one-touch-football.com/ bereit.

(Ende)

Aussender: One Touch Football AG Adresse: Barer Strasse 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Lars Hülsmann E-Mail: lars.huelsmann@one-touch-football.com Website: www.one-touch-football.com

ISIN(s): DE000A289V11 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2025 08:45 ET (13:45 GMT)