Companjon wird Kartenausstellern wie Banken und Kreditgenossenschaften die Möglichkeit bieten, die Einkäufe ihrer Kunden vor schlechtem Wetter zu schützen.

Weather Protection verwendet verifizierte Daten zu Temperatur, Niederschlag usw. und bietet Kunden eine Entschädigung, wenn ein bestimmter Grenzwert für die Witterungsbedingungen erreicht wird (es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen).

Weather Protection ist eine dynamische Lösung, die Faktoren wie Geografie, Jahreszeit und Art der gekauften Ware berücksichtigt, um eine "maßgeschneiderte" Absicherung zum optimalen Preis anzubieten.



DUBLIN, Jan. 07, 2025, ein führendes Insurtech-Start-up, das sich auf dynamischen eingebetteten Versicherungslösungen spezialisiert hat, wird den ausstellenden Kunden von Visa, einem weltweit führenden Anbieter digitaler Zahlungslösungen, die Möglichkeit bieten, ihren Kunden einen Käuferschutz bei schlechtem oder ungünstigem Wetter wie extremen Temperaturen oder starkem Regen anzubieten. Die spezifischen Details des Schutzes durch Weather Protection, der von Outdoor-Aktivitäten bis hin zu Hotelbuchungen reicht, können in den meisten Märkten Europas auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden des Finanzinstituts zugeschnitten werden. Companjon wird als Technologieanbieter, Versicherer und Risikoträger für die Lösung fungieren.

Kartenaussteller, die sich für diese Lösung entscheiden, haben die Möglichkeit, ihren Kunden beim Kauf eines entsprechenden Reiseerlebnisses, das durch widrige Wetterbedingungen beeinträchtigt werden könnte, einen zusätzlichen Wetterschutz anzubieten. So könnte beispielsweise einem Kunden, der ein Ticket für ein Open-Air-Konzert bucht, ein Schutz vor Niederschlägen angeboten werden. Am Tag des Konzerts überwacht die Technologie von Companjon das Wetter anhand verifizierter Daten. Wenn die Deckungsschwelle für Regen oder Schnee erreicht ist, wird der Anspruch genehmigt und der Kunde bis zu einem bestimmten Höchstbetrag entschädigt. Weather Protection ist dynamisch, d. h. es berücksichtigt KI-gestützte Eingaben wie Aktivität, Jahreszeit, Standort und Verhalten, wenn dem Kunden die Abdeckung angeboten wird. So wird sichergestellt, dass der Kunde den richtigen Schutz zum bestmöglichen Preis erhält.

Matthias Naumann, CEO von Companjon, dazu: "Wir freuen uns, Visa-ausstellenden Kunden die Möglichkeit zu bieten, für ihre Kunden 'da zu sein, wenn das Leben passiert', indem sie ihre Einkäufe auf neue Weise schützen. Unsere Wetterschutzlösung ist eines von vielen Beispielen dafür, wie wir mit modernen einfachen, nahtlosen und zufriedenstellenden Lösungen das Denken von Menschen über Versicherungen verändern können. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen diese Lösungen für Visa-Kunden anbieten zu können."

Jakub Grzechnik, Head of Product für Mitteleuropa bei Visa, fügte hinzu: "Wir bei Visa sind immer auf der Suche nach neuen Wegen, um das Reise- und Zahlungserlebnis zu verbessern und zu erneuern. Wir freuen uns, unseren Kunden Companjon zur Verfügung zu stellen, um einen Käuferschutz bei schlechtem Wetter zu bieten und Verbrauchern unterwegs eine Lösung zu bieten, die die Frustration über eine abgesagte Veranstaltung reduziert. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir unseren Kunden im Reise-Ökosystem dabei helfen, digitale Erlebnisse über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu verbessern."

Companjon hat eine Vielzahl von vollständig digitalen und reibungslosen Insurtech-Produkten mit führenden, weltweit anerkannten Marken in den Bereichen Fintech, Reisen, Mobilität sowie Live-Events und Unterhaltung umgesetzt. Die beispiellosen Komplettlösungen, zu denen auch die einzigartige Fähigkeit gehört, als eigener Versicherer und Risikoträger aufzutreten, begeistern die Kunden der Geschäftspartner mit einem Schutz, der in 32 Ländern Europas und Nordamerikas ein Höchstmaß an Flexibilität und Komfort bietet.

Über Companjon

Companjon ist ein führendes B2B2C-Insurtech-Startup, das sich auf vollständig digitale, KI-gesteuerte eingebettete Versicherungen spezialisiert hat. Die modernen End-to-End-Versicherungslösungen ermöglichen es Unternehmen, ihre Kunden zu begeistern und durch eine stärkere Markentreue und neue zusätzliche Einnahmemöglichkeiten einen höheren Geschäftswert zu erzielen. Companjon entwirft, erstellt und zeichnet seine dynamischen Lösungen auf einer 100 % cloudbasierten Plattform, die 32.000 Policen pro Sekunde ausstellen, API-Gateways einfach integrieren und die neueste fortschrittliche Technologie nutzen kann. Es wurde von CNBC als eines der weltweit führenden Insurtech-Unternehmen 2024 und von FinTech Global vier Jahre in Folge (2021-2024) als eines der innovativsten Insurtechs der Welt ausgezeichnet.

Companjon möchte die Art und Weise verändern, wie Menschen über Versicherungen denken, indem es nahtlose und positive Erfahrungen schafft, wenn die Dinge nicht so laufen wie geplant: Wir sind zur Stelle, wenn das "Leben" passiert. Das Unternehmen ist in Irland registriert und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

www.companjon.com

Medienkontakt:

Kimberly Littlefield

+353