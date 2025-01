NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen sind die Indizes am Dienstag nach solidem Start ins Minus gedreht. Nach zuletzt zwei Gewinntagen stoppte die Rally an der Technologiebörse Nasdaq, zumal die Nvidia -Aktien nach einem frühen Rekord unter Gewinnmitnahmen litten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor zuletzt 0,85 Prozent auf 21.376 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,42 Prozent auf 5951 Zähler.

Der stärker von Standardwerten geprägte Leitindex Dow Jones Industrial war der letzte Index, der seine Gewinne nicht verteidigen konnte. Gegen Ende der ersten Handelsstunde gab er um 0,04 Prozent auf 42.690 Zähler nach. Steigende Werte aus klassischen Industriezweigen wie etwa Boeing sowie verbraucherlastige Werte wie Nike, Walt Disney und Coca-Cola fungierten als Stütze.

An der Nasdaq erklommen Nvidia im frühen Handel über der 153-Dollar-Marke ein Rekordhoch. Sie übernahmen damit im Rennen um das weltweit wertvollste Unternehmen kurzzeitig die Führung von Apple . Doch die Aktien schafften es in der Folge nicht, diesen Status zu verteidigen. Anleger nahmen Gewinne mit und dies drückte den Kurs des Chipriesen um 2,8 Prozent nach unten.

Konzernchef Jensen Huang hatte auf einer Fachmesse für Unterhaltungselektronik in Las Vegas neue Prozessoren vorgestellt, die in puncto Künstliche Intelligenz die Marktführerschaft sichern sollen. Er stellte ein kompaktes Gerät mit dem Namen "Project Digits" vor, mit dem der Chipkonzern einen KI-Supercomputer in Schreibtischgröße möglich machen will. Das Gerät zum Preis ab 3.000 Dollar soll voraussichtlich ab Mai von mehreren Herstellern verfügbar sein.

Mit Nvidia in Zusammenhang stand ein Plus von 5,3 Prozent bei Micron, die damit an ihre Vortagsrally anknüpfen konnten. Der Halbleiterhersteller soll sogenannte Memory-Chips für neue Grafikprozessoren von Nvidia liefern. Am Vortag waren Micron dank eines allgemeinen Runs auf KI-Aktien bereits um mehr als zehn Prozent gestiegen.

An der Nasdaq sanken Tesla -Aktien um 3,3 Prozent nach einer gestrichenen Kaufempfehlung durch Bank of America. In der Bewertung des Elektroautobauers seien bereits viele Kurstreiber eingepreist, argumentierte die Investmentbank für die nun neutrale Einschätzung.

Im Konsumsektor legten einige Werte zu, mitunter gestützt auf eine positive Analystenmeinung. Nike gewannen als einer der besten Dow-Werte 1,5 Prozent, nachdem sich die Bernstein-Analystin Aneesha Sherman optimistisch zur Verbraucherperspektive in den USA im Jahr 2025 äußerte. Aktien des Konkurrenten Lululemon gewannen sogar 2,4 Prozent. Sie waren von Sherman auf "Outperform" hochgestuft worden.

Positives sahen Anleger in den Neuigkeiten von Ulta Beauty, wie ein Kursanstieg um 3,3 Prozent zeigte. Das Kosmetik-Unternehmen hat seine Prognose für das vierte Quartal angehoben und einen Nachfolger für Dave Kimbell als Konzernchef bekannt gegeben. Dessen Amt übernehmen soll Kecia Steelman, die bislang für das operative Tagesgeschäft zuständig war./tih/he

