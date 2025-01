Die RWE-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel mit wechselhafter Tendenz, wobei der Kurs zwischen 29,93 EUR und 30,41 EUR pendelt. Seit dem Jahreshöchststand von 41,19 EUR Anfang Januar hat das Papier deutlich an Wert eingebüßt und notiert derzeit rund 27 Prozent unter diesem Niveau. Dennoch sehen Marktbeobachter erhebliches Aufwärtspotenzial, was sich in einem durchschnittlichen Kursziel von 43,33 EUR widerspiegelt. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten eine Erhöhung der Dividende von 1,00 EUR auf 1,09 EUR je Aktie.

Geschäftsentwicklung im Fokus

Die jüngsten Quartalszahlen des Energiekonzerns zeigen einen Rückgang beim Gewinn je Aktie auf 1,56 EUR, verglichen mit 2,44 EUR im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz verzeichnete ebenfalls eine rückläufige Entwicklung und sank um 21,9 Prozent auf 4,74 Milliarden EUR. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 2,97 EUR, wobei die nächsten Quartalsergebnisse für März 2025 erwartet werden.

