Fresenius Medical Care - FME: Die Rückkehr in den Dax könnte die Aktie beflügeln!

Dialyse-Marktführer Fresenius Medical Care mit Breakout-Setup!

Das USA-Geschäft brummt wieder!

Fresenius Medical Care (FME) - ISIN DE0005785802

Rückblick

Mit einem Kursplus von rund 20-Prozent in den vergangenen sechs Monaten lässt die Fresenius-Medical-Care-Aktie die Durststrecke nach der Corona-Pandemie in den Hintergrund treten. Das Wertpapier hielt sich nach der Rückkehr auf die Oberseite des 20er-EMA lange Zeit oberhalb der grünen Linie und notiert nun in deren unmittelbarer Nähe. Die Feiertagsphase formiert eine saubere Seitwärtsrange, die einen Breakout vorbereiten könnte.

Fresenius-Medical-Care-Aktie: Chart vom 07.01.2025, Kürzel: FME Kurs: 43.89 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sofern es oberhalb der Widerstandslinie weitergeht, ist das Pivot-Hoch vom 6. Dezember unser Kursziel. Im Ideal würden wir vor dem Triggern noch ein paar kürzere Tageskerzen sehen, sodass wir den Stopp enger setzen und die Risikospanne verkleinern können.

Mögliches bärisches Szenario

Die dynamische Entwicklung der letzten Monate könnte sich als Strohfeuer erweisen, wenn sich die fundamentalen Zahlen nicht weiter festigen. Insofern sollten wir unseren Trade - zum Beispiel in Höhe der unteren gelben Linie - absichern.

Meinung:

Fresenius Medical Care kehrt in den DAX zurück, gestärkt durch positive Entwicklungen nach schwierigen Pandemiejahren. Der Dialyse-Weltmaktführer verzeichnete im dritten Quartal einen operativen Gewinnsprung von 43 Prozent und erhöhte seine Jahresprognose für 2024. Während der Pandemie belasteten hohe Covid-19-Sterblichkeit unter Dialysepatienten, Personalengpässe und gestiegene Kosten für Schutzmaßnahmen das US-Geschäft, das etwa 70 Prozent des Umsatzes ausmacht. Die mögliche US-Präsidentschaft Trumps könnte durch Steuersenkungen Entlastung bringen. Herausforderungen bleiben: Anfang 2024 beeinträchtigten Corona- und Grippefälle die Behandlungszahlen in den USA. Die Trump-Regierung will zudem den Gesundheitssektor an der engen Leine führen. Dennoch: Die verbesserte Marktposition durch die DAX-Aufnahme, die auch indexorientierte Fonds zum Handeln bewegt, bestärkt unsere grundsätzlich bulllische Einschätzung.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 13.00 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 38.14 Mio EUR

Meine Meinung zu Fresenius Medical Care ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.t-online.de/finanzen/boersen-news/id_100564808/fresenius-medical-care-ist-zurueck-im-dax-was-anleger-wissen-sollten.html

Veröffentlichungsdatum: 07.01.2025

Autor: Thomas Canali

