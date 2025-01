Genomics England setzt auf Clinical Knowledge Base von QIAGEN für bahnbrechende Studie zur Gesamtgenomsequenzierung bei Neugeborenen

Nationale Studie untersucht Neugeborene auf mehr als 200 therapierbare Erkrankungen, um allen Bewohnern Englands Zugang zu passenden Behandlungen zu ermöglichen

QIAGEN liefert klinisch relevante Daten zur evidenzbasierten Interpretation und Berichterstattung genetischer Varianten

QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute eine Partnerschaft mit Genomics England bekannt gegeben, um die Durchführung der Generation Study zu unterstützen.

Ziel dieser einzigartigen Initiative ist es, die Genome von 100.000 Neugeborenen in England zu sequenzieren. Damit sollen über 200 ausgewählte Erkrankungen frühzeitig erkannt und seltene Krankheiten schneller behandelt werden.

Mithilfe seiner Clinical Knowledge Base stellt QIAGEN als einziges Unternehmen klinisch relevante Daten für Genvarianten bereit, die im entsprechenden Point-of-Care-Sequenzierungstest enthalten sind. Mit dem Start der Tests unterstützten diese Inhalte eine schnelle Interpretation von Varianten und präzise Berichterstattung der Sequenzierungsergebnisse.

Im Rahmen der Generation Study werden die Genome von 100.000 Neugeborenen sequenziert und für eine Reihe von ausgewählten genetischen Erkrankungen analysiert, die die Gesundheit im frühen Kindesalter beeinträchtigen können. Die nationale Studie hat im Oktober 2024 begonnen und untersucht Neugeborene auf mehr als 200 therapierbare Erkrankungen, von denen jährlich etwa 3.000 Neugeborene in England betroffen sind.1

"Beim Screening von Neugeborenen auf seltene Krankheiten darf es keinen Raum für Fehler geben", so Dominic John, Leiter von QIAGEN Digital Insights. "Wir sind stolz darauf, als einziges Unternehmen in diesem wegweisenden Programm mit Genomics England zusammenzuarbeiten. Damit eröffnen wir Neugeborenen im Vereinigten Königreich landesweit Zugang zur leistungsstarken Gesamtgenomsequenzierung und können möglicherweise die Gesundheit von Tausenden von Familien verbessern".

Die Studie soll Erkrankungen wie die metachromatische Leukodystrophie (MLD) bei Babys frühzeitig erkennen und Hunderten von Kindern zu einer früheren Diagnose und Behandlung verhelfen. Dies könnte das Fortschreiten seltener Erkrankungen verlangsamen und die Lebenserwartung erhöhen.

"Die Interpretation genetischer Varianten ist enorm wichtig für die Generation Study. Sie zielt darauf ab, über 200 Erkrankungen bei Babys zu erkennen, die zunächst keine Symptome zeigen und bei denen Anzeichen erst später in der Kindheit auftreten", so Dr. Ellen Thomas, Chief Medical Officer bei Genomics England. "Mit von Experten kuratierten Inhalten für jedes in der Studie getestete Gen unterstützt QIAGEN uns dabei, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Ergebnisse sicher zu übermitteln."

Die QIAGEN Clinical Knowledge Base bietet umfassende genomische Inhalte, die durch Experten manuell kuratiert wurden. Anstatt jede Variante in Echtzeit anhand der Belege in der medizinischen Literatur zu untersuchen und zu interpretieren, profitiert die Sequenzierung von Neugeborenen von vorkuratiertem Wissen, das mit der DNA jedes Neugeborenen leicht vergleichbar ist.

Seit über zwei Jahrzehnten kombiniert QIAGEN das Fachwissen von hunderten Kuratoren aus Medizin und Bioinformatik mit manuellen und computergestützten Methoden, um komplexe klinische Befunde effizient zu kuratieren, zu annotieren und zu analysieren. Diese sind für eine genaue und qualitativ hochwertige Dokumentation unerlässlich.

Für die Generation Study haben die Kuratoren von QIAGEN umfassende Belege für jede Variante bereitgestellt, die bei den 200 in der Studie berücksichtigten Erkrankungen beobachtet wurde, Dieser Fokus auf menschlicher Arbeit, Überprüfung und Zertifizierung ist dabei von zentraler Bedeutung.

Die QIAGEN Clinical Knowledge Base enthält biologische Inhalte aus mehr als 40 Datenbanken, die auf ihre klinische Relevanz geprüft wurden. Sie wird seit mehr als 25 Jahren von in der Forschung, von medizinischem Fachpersonal und Pharmaunternehmen genutzt und wurde in mehr als 35.000 wissenschaftlichen Publikationen zitiert.

Die QIAGEN Clinical Knowledge Base hebt sich von anderen Datenbanken ab, da sie die hohe Genauigkeit und Konsistenz der menschlichen Kuratierung durch Experten (MD/PhD) mit der enormen Effizienz der maschinellen Extraktion verbindet. So lassen sich Befunde effizient identifizieren, extrahieren und abgleichen. Der Ansatz gewährleistet skalierbare, hochwertige molekulare Intelligenz, die die Entscheidungen von Nutzerinnen und Nutzern unterstützt.

Bis heute wurden mit der QIAGEN Knowledge Base weltweit mehr als 4 Millionen NGS-Patiententests analysiert und interpretiert. Damit zählt sie zu den meistgenutzten Quellen für genomische Inhalte weltweit.

Weitere Infomrationen zur QIAGEN Clinical Knowledge Base finden Sie unter: www.digitalinsights.qiagen.com/clinical-kb/

