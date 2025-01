Die SAP-Aktie erreichte am Dienstag einen historischen Meilenstein mit einem neuen Allzeithoch von 244,45 Euro. Der Walldorfer Softwarekonzern, der mittlerweile einen beeindruckenden Börsenwert von 282 Milliarden Euro vorweisen kann, festigt damit seine Position als wertvollstes deutsches Unternehmen im DAX. Zum Handelsschluss notierte die Aktie bei 243,30 Euro, was einem Tageszuwachs von 1,69 Prozent entspricht. Diese positive Entwicklung unterstreicht das anhaltende Vertrauen der Anleger in den Technologieführer.

Optimistische Zukunftsaussichten

Die Wachstumsperspektiven für die kommenden Jahre gestalten sich äußerst vielversprechend. Marktbeobachter prognostizieren ein beschleunigtes Umsatzwachstum von jährlich 15 Prozent, gekoppelt mit einer operativen Gewinnmarge von etwa 35 Prozent bis 2028. Diese optimistische Einschätzung spiegelt sich in den Kurszielen wider, die mittelfristig bei 260 Euro und längerfristig sogar bei 425 Euro angesetzt werden. Die robuste Geschäftsentwicklung und die strategische Positionierung im Bereich der Unternehmensdigitalisierung untermauern diese positiven Aussichten.

