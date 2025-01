Fresenius Medical Care (FME) zeigte sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 mit einem bereinigten Umsatzwachstum von 1% auf 14,4 Mrd EUR und einem Anstieg des operativen Ergebnisses um 21% robust, was auf Kosteneinsparungen im Rahmen des FME25-Programms zurückzuführen ist. Trotz des anhaltenden Inflationsdrucks strebt FME bis zum Ende des GJ25 eine ehrgeizige operative Gewinnmarge von 10-14% an. Das Management erwartet für das GJ24 ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich und ein Wachstum des Betriebsergebnisses von 16-18%, vorausgesetzt, dass das vierte Quartal weiterhin stark verläuft. Obwohl mwb research die operativen Verbesserungen von FME anerkennt, hält es an den konservativen Erwartungen fest und rechnet nun mit Ergebnissen am unteren Ende der Prognose, was zu einem neuen Kursziel von EUR 38,00 (alt: EUR 36,00) führt. Aufgrund der jüngsten Kursgewinne, getrieben durch die Aufnahme in den DAX, wird die Empfehlung von HOLD auf SELL herabgestuft. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fresenius%20Medical%20Care