Reinach (pta/08.01.2025/09:45) - Die Division Universal Alloy Corporation Europe sorgt mit seinen Vorzeigeprojekten für eine nachhaltige Zukunft

Universal Alloy Corporation Europe (UAC Europe) setzt mit der Inbetriebnahme von drei Solarprojekten an den Standorten in Rumänien einen großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Diese Initiativen sollen 30 % des von UACE benötigten Stroms erzeugen und damit einen wichtigen Beitrag zu den Umweltzielen des Unternehmens leisten.

Das erste dieser Projekte in Dumbravi?a wurde kürzlich von Kai Arndt, Co-CEO von Montana Aerospace, Brian Weed, CEO von UACE, dem Verwaltungsrat von Montana Aerospace, darunter Co-Verwaltungsratsvorsitzender Michael Tojner, und Projektleiter Daniel Varzaru feierlich in Betrieb genommen.

"Bei Montana Aerospace setzen wir uns für eine nachhaltige und unabhängige Zukunft ein. Nach der erfolgreichen Umsetzung unseres ersten großen Solarenergieprojekts in Vietnam markiert diese Initiative in Rumänien den nächsten bedeutenden Schritt im Bereich erneuerbarer Energien innerhalb unserer Gruppe. Damit bekräftigen wir unser Ziel, Ressourcen zu schonen, die Energieversorgung zu sichern und unsere wirtschaftliche Effizienz zu steigern - ein wichtiger Beitrag für die Zukunft unseres Planeten und unseres Unternehmens", sagt Kai Arndt, Co-CEO von Montana Aerospace.

Das Solarenergieprojekt wird von einem Joint Venture aus Emsens Prod, Solar Eco System und Romproiect Electro mit finanzieller Unterstützung durch das Förderprogramm National Recovery and Resilience Plan (PNRR) durchgeführt. Das Projekt wurde durch eine Investition von EUR 3,8 Mio. und einer Förderung von EUR 1,5 Mio. ermöglicht.

Wichtige Fakten zum Solarprojekt Dumbravi?a - 5 MWp installierte Energieerzeugungskapazität - 7,149 MWh durchschnittliche Stromerzeugung pro Jahr - 5,439 Tonnen geschätzte jährliche CO2-Reduktion

Daniel Varzaru, Administrator und Director für Entwicklung und Regierungsbeziehungen bei UAC Europe, erklärt: "Die drei Solarprojekte in Rumänien sind ein entscheidender Schritt, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Montana Aerospace zu stärken. Sie zeigen das Engagement für unsere Produktionsstandorte, während sie zugleich den ökologischen Fußabdruck reduzieren und die betriebliche Resilienz in Rumänien erhöhen. Wir sind besonders dankbar für die Zusammenarbeit mit der rumänischen Regierung, insbesondere durch das Energieministerium, das eine zentrale Rolle bei der Förderung nachhaltiger Entwicklung im Rahmen des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans (PNRR) - Komponente 6. Energie - spielt."

21.000 MWh Strom, 17.000 Tonnen CO?-Einsparungen bis 2025 Zwei weitere Solarprojekte an den Standorten in Baia Mare und Satu Mare sind derzeit im Bau. Nach Fertigstellung aller drei Projekte werden sie durchschnittlich mehr als 21.000 MWh Strom pro Jahr aus Sonnenenergie erzeugen und die Energieunabhängig-keit und das Nachhaltigkeitsprofil von UAC Europe weiter verbessern. An den rumänischen Standorten werden jährlich fast 17.000 Tonnen CO? eingespart. Während die Anlage in Dumbravi?a bereits in Betrieb ist, sollen die Projekte in Baia Mare und Satu Mare bis Anfang 2025 abgeschlossen sein.

Mit dieser Investition in erneuerbare Energien unterstreicht Montana Aerospace sein Engagement für die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen und den Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft.

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 8.200 hochqualifizierte Mitarbeiter (inklusive der Mitarbeiter des Segments E-Mobility) an 23 Standorten auf vier Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt, die Elektromobilität und die Energieindustrie von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

