PTA-News: Montana Aerospace: Division ASTA Elektrodraht GmbH gewinnt Bronze beim Österreichischen Exportpreis 2025

Montana Aerospace: Division ASTA Elektrodraht GmbH gewinnt Bronze beim Österreichischen Exportpreis 2025

Bronze für ASTA: Kategorie Industrie

Reinach (pta000/04.06.2025/09:00 UTC+2)

ASTA Elektrodraht GmbH setzt Maßstäbe in der Kupfertechnologie und wird für herausragende Exportleistung in der Kategorie Industrie ausgezeichnet.

Bei der feierlichen Verleihung des renommierten österreichischen Exportpreises in der Aula der Wissenschaften wurden die herausragenden Leistungen von rund 64.000 heimischen Exportunternehmen gewürdigt. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und WKO-Präsident Harald Mahrer überreichten die Auszeichnungen in sechs Haupt- sowie zwei Sonderkategorien - von Gewerbe & Handwerk über Industrie bis hin zu Transport & Verkehr. Eine unabhängige Expertenjury bewertete die Exporterfolge der vergangenen Jahre.

Ein starkes Signal aus der Energiebranche: Die Montana Aerospace Division ASTA Elektrodraht GmbH- Energy Segment - sicherte sich den dritten Platz in der Kategorie Industrie. Ein besonders erfreulicher Aspekt: Der Erstplatzierte, die Traktionssysteme Austria GmbH, ist langjähriger Partner und Kunde von ASTA - ein starkes Zeichen für die gebündelte Innovations- und Wirtschaftskraft österreichischer Unternehmen im Zukunftsmarkt Energie.

"ASTA spielt als global führender Hersteller von isolierten Kupferdrähten eine Schlüsselrolle in der Energiewende", erklärt Michael Pistauer, Co-CEO und CFO von Montana Aerospace. "Die strategische Weiterentwicklung und die damit verbundenen gezielten Investitionen orientieren sich konsequent an den Zukunftstrends und treffen bei ASTA auf mehr als 200 Jahre gebündelte Fertigungskompetenz. Beste Voraussetzungen, um innovative Technologien zu entwickeln und langfristiges Wachstum der Gruppe sowie die Erschließung neuer Märkte erfolgreich voranzutreiben."

Karl Schäcke, CEO von ASTA, ergänzt: "Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für das Engagement und die Innovationskraft unseres gesamten Teams. Mein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeiter:innen und speziell unserem Team in Österreich, deren Einsatz und Fachwissen diesen Erfolg erst möglich gemacht haben."

Kupfer ist das neue Gold Kupfer ist ein Schlüsselrohstoff, der die Energiewende und Digitalisierung entscheidend vorantreibt. Ob in Stromnetzen, Elektromobilität oder erneuerbaren Energien - Kupfer steht für Effizienz, Zuverlässigkeit und nachhaltiges Recycling. Als globaler Spezialist mit Hauptsitz in Niederösterreich und Niederlassungen in Europa, Asien und Amerika gestaltet ASTA seit 1814 mit Leidenschaft, Tradition und Innovationskraft die Kupferwelt mit. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Kupferkomponenten für Transformatoren, Generatoren und Elektromotoren - und setzt dabei immer wieder neue Maßstäbe in Qualität und Technologie.

ASTA treibt E-Mobilität und Recycling voran - Portfolio gezielt erweitert ASTA setzt neue Maßstäbe im Bereich Hochvoltkomponenten für Elektrofahrzeuge. Durch die Entwicklung von Isolierdrähten mit fortschrittlichen PEEK- und PI-Isoliersystemen werden kürzere Ladezeiten und höhere Effizienz ermöglicht. Gleichzeitig baut das Unternehmen seine Recyclingkompetenzen weiter aus, um nachhaltige und zukunftsweisende Lösungen für die Energieinfrastruktur von morgen zu bieten.

Die Platzierungen der Kategorie Industrie: Gold: Traktionssysteme Austria GmbH Silber: Gföllner Fahrzeugbau und Containertechnik GmbH Bronze: ASTA Elektrodraht GmbH

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 7.600 hochqualifizierte Mitarbeiter an 22 Standorten auf vier Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt und die Energieindustrie von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

Über die ASTA Gruppe Die ASTA-Gruppe mit Headquarter im niederösterreichischen Oed hat sich seit der Gründung im Jahr 1814 zu einem weltweit agierenden Unternehmen entwickelt. An derzeit sechs Standorten in Österreich, Bosnien, Brasilien (2x), Indien und China beschäftigt ASTA aktuell etwa 1.400 Mitarbeiter und stellt als Hidden Champion unter anderem maßgeschneiderte Kupferkomponenten für Hochleistungs-transformatoren und -generatoren sowie für Anwendung der Elektromobilität her. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete die ASTA-Gruppe einen Umsatz von etwa 643Mio. Euro. 210 Jahre Erfahrung und Kompetenz in der Produktion und Weiterentwicklung von präzisen isolierten verdrillten Flachdrähten sowie speziellen Kupferkomponenten mittels innovativster Fertigungstechnologien machen ASTA zum Partner der Wahl für weltweit führende Hersteller im Bereich der Energietechnik wie Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz oder GE Vernova.

Nachhaltigkeit ist tief in der Unternehmensstrategie von ASTA verankert. Beispielsweise übernimmt die Gruppe mit ihrer Inhouse-Recyclingfähigkeit für Kupfer eine Vorreiterrolle in der Branche. Seit 2022 entwickelt das Unternehmen gemeinsam mit Partnern einen geschlossenen Produktkreislauf und gestaltet ressourcenschonend, energieeffizient und mit bestmöglichem ökologischem Fußabdruck weltweit die Energiewende aktiv mit.

