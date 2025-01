American Rare Earths sichert Lizenz für Testarbeiten

Anzeige / Werbung

American Rare Earths hat nach eigenen Angaben eine bedeutende Genehmigung für die Weiterentwicklung ihres Halleck Creek-Projekts erhalten. Die Tochtergesellschaft Wyoming Rare (USA) Inc. (WRI) wurde autorisiert, Testmining-Aktivitäten durchzuführen, was als entscheidender Fortschritt für das strategisch wichtige Projekt in Wyoming betrachtet wird.

Neue Lizenz ermöglicht Testarbeiten

Die Genehmigung erlaubt Explorationsgrabungen, Testminenarbeiten und die Gewinnung von Materialproben im Gebiet des Cowboy State Mine-Projekts. Diese Proben sollen in einer kürzlich erworbenen Pilotanlage in Laramie, Wyoming, verarbeitet werden. Ziel sei es, die Verarbeitungstechnologien weiterzuentwickeln und den Weg für eine spätere kommerzielle Produktion zu bereiten. Chris Gibbs, CEO von American Rare Earths, betonte: "Diese Genehmigung reflektiert die intensive Arbeit unseres Teams und die enge Kooperation mit den Behörden in Wyoming. Die Materialentnahmen und die Pilotanlagen-Entwicklung schaffen die Grundlage für ein Projekt von weltweiter Bedeutung."

Bedeutung des Halleck Creek-Projekts

Das Halleck Creek-Projekt zählt zu den größten bekannten Seltene-Erden-Lagerstätten in Nordamerika, mit geschätzten Ressourcen von 2,34 Milliarden Tonnen. Elemente wie Neodym und Praseodym, die in grünen Technologien wie Elektromotoren und Windturbinen eingesetzt werden, seien von strategischer Bedeutung. Laut American Rare Earths unterstreiche die steigende Nachfrage nach einer unabhängigen Versorgung in den USA den Wert des Projekts.

Staatliche Unterstützung stärkt das Projekt

Die staatliche Unterstützung in Wyoming wird als wesentlicher Vorteil angesehen. Kürzlich habe das Unternehmen eine Finanzierungshilfe in Höhe von 10,7 Millionen AUD für die Entwicklung und Umweltstudien erhalten. Zusätzlich habe die Export-Importbank der USA Interesse bekundet, das Projekt mit bis zu 456 Millionen USD zu fördern. Diese Maßnahmen verdeutlichten die strategische Relevanz von Halleck Creek.

Ausblick

American Rare Earths kündigte an, sich nun auf Pilotversuche, metallurgische Analysen und Prozessoptimierung zu konzentrieren. Weitere Explorationsarbeiten und Umweltstudien seien ebenfalls geplant, um die Grundlage für eine kommerzielle Produktion zu schaffen. Das Unternehmen sehe das Halleck Creek-Projekt gut positioniert, um eine Schlüsselrolle im Versorgungssystem der USA für kritische Mineralien zu übernehmen.

