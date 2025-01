NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Shell nach Aussagen zum vergangenen Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen. Der Konzern habe ein deutlich schwächeres Gas- und Ölhandelsgeschäft als erwartet in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem seien die Briten nun vorsichtiger für die Volumina. Die Konsens-Gewinnschätzungen könnten daher um mehr als zehn Prozent sinken./gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 03:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2025 / 03:38 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00BP6MXD84