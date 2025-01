PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europäische Aktien haben am Mittwoch weiter zugelegt. Auch wieder steigende US-Futures lieferten dabei etwas Rückenwind. Der EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,4 Prozent auf 5.031,97 Punkte auf ein weiteres Hoch seit Mitte Oktober.

Außerhalb des Euroraums war die Entwicklung ähnlich. Der britische FTSE 100 zog um 0,2 Prozent auf 8.261,64 Punkte an, während der Schweizer Leitindex SMI um 0,82 Prozent auf 11.927,43 Punkte kletterte.

Wirtschaftsdaten hatten kaum Einfluss. "Die schlechten Konjunkturnachrichten werden derzeit lediglich zur Kenntnis genommen und die Blicke nach vorne gerichtet", merkte Marktexperte Andreas Lipkow an. So hatte sich die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone im Dezember unerwartet eingetrübt.

Stärkster Sektor waren die Finanzdienstleister, gefolgt von der Bankenbranche. Die Aktien des Schwergewichts UBS setzten ihren Lauf fort und gewannen 1,3 Prozent. Die Anteile der London Stock Exchange profitierten von der Aufnahmen auf eine Empfehlungsliste der Bank of America und zogen um 2,4 Prozent an.

Auch bei den Pharmawerten setzten Analysen Akzente. Novo Nordisk zogen den Sektor mit einem Gewinn von 3,1 Prozent nach oben. Die UBS hatte die Aktie von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der Ausverkauf nach enttäuschenden Phase-III-Studiendaten zum Abnehmmittel Cagrisema sei übertrieben gewesen und biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Analystin Jo Walton.

Unter den Nahrungsmittelwerten litten dagegen Danone mit einem Verlust von einem Prozent unter einer Abstufung. Das Analysehaus Jefferies hatte die Aktie von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 66 auf 56 Euro gesenkt. 2025 drohe eine enttäuschende Geschäftsentwicklung, hieß es zur Begründung./mf/mis

FR0000120644, GB00B0SWJX34, EU0009658145, EU0009658160, CH0009980894, GB0001383545, CH0244767585, DK0062498333