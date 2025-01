LONDON (dpa-AFX) - Der britische Energiekonzern Shell rechnet für das abgelaufene Quartal mit geringeren Einnahmen und weniger Gewinn aus dem Erdgasgeschäft. Das Unternehmen berichtete am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen von einem leichten Anstieg der Betriebskosten und rückläufigen Gewinnen aus dem Ölhandel. Bereits am Vorabend hatte der US-Ölkonzern ExxonMobil von Belastungen berichtet und dies mit gesunkenen Rohölpreisen und geringeren Raffineriemargen erklärt.

Die Shell-Aktie verlor gegen Mittag in London zuletzt 1,8 Prozent. Die Zahlen von Shell und ExxonMobil zeigen eine unerwartet schwache Nachfrage in der kalten Jahreszeit, in der die Nachfrage nach Öl üblicherweise am stärksten ist. Die großen Ölanbieter hatten ihre Produktion deshalb zurückgefahren./stw/mis/men