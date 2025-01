FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der globale Stahlmarkt werde weiter von einem Überangebot belastet, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Trotz scheinbar günstiger Bewertungen in Europa bleibe er hier bei der Titelauswahl selektiv. ArcelorMittal bleibe wegen des stärkeren Portfolios und der mittelfristigen Wachstums-Pipeline sein bevorzugter Wert./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 07:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: LU1598757687