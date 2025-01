Unterföhring (ots) -Auftakt-Kracher. Meister Bayer 04 Leverkusen startet bei Borussia Dortmund ins neue Fußballjahr. Der Titelverteidiger will im ersten Bundesligaspiel 2025 gleich ein Zeichen setzen und mit einem Sieg dem Tabellenführer aus München dicht auf den Fersen bleiben. Im Signal Iduna Park wird es für die Leverkusener allerdings nicht nur laut, sondern auch schwierig. Der BVB ist in dieser Bundesligasaison - und seit über 20 Jahren Freitagabends - zuhause ungeschlagen. SAT.1 zeigt das Top-Spiel am Freitag, 10. Januar, ab 19:50 Uhr live und exklusiv im Free-TV - auf Joyn und ran.de im Live-Stream.Die Bundesliga startet direkt mit einer englischen Woche ins neue Jahr. Am 17. Spieltag empfängt der FC Bayern München die TSG Hoffenheim in der heimischen Allianz Arena. Schließen die Bayern die Hinrunde als "Herbstmeister" ab? SAT.1 überträgt auch diese Partie am Mittwoch, 15. Januar, live ab 19:50 Uhr. Die zusätzliche Live-Übertragung dieses Spiels ist Bestandteil einer Kooperation von ProSiebenSat.1 mit Sky Deutschland.Das "ran SAT.1 Bundesliga"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Reporterin Andrea Kaiser berichtet aus den Stadien. Als Experte analysiert der langjährige Gladbach-Kapitän und Ex-Nationalspieler Lars Stindl die Begegnungen."ran SAT.1 Bundesliga" live - auch auf Joyn und ran.deFreitag, 10. Januar, ab 19:50 Uhr: Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen (auch in UHD)Mittwoch, 15. Januar, ab 19:50 Uhr: FC Bayern München - TSG HoffenheimPressekontakt:Michael UlichCommunications Sportsphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5945106