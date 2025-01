Strategische Partnerschaft zur Förderung der umfassenden Industrialisierung der Lidar-Technologie mit starkem Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit

Die Übernahme verbindet die hochmoderne Lidar-Technologie von Cepton mit der globalen Automobilkompetenz von Koito und ebnet den Weg für neue Fortschritte im Bereich des sicheren autonomen Fahrens

Durch die Kooperation mit Koito beschleunigt Cepton die weltweite Vermarktung seiner Lidar-Lösungen in den Märkten für Automobiltechnik und intelligente Infrastruktur

Die Integration von Cepton erweitert die Geschäftsplattform von Koito und setzt neue Standards für die massenhafte Lidar-Bereitstellung für Mobilitätslösungen der nächsten Generation

Cepton, Inc. ("Cepton" oder "Unternehmen"), ein innovatives Unternehmen aus dem Silicon Valley und führender Anbieter von leistungsstarken Lidar-Lösungen, meldete heute den Abschluss der Übernahme durch KOITO MANUFACTURING CO., LTD. ("Koito") (TSE: 7276), einen führenden Zulieferer von Kfz-Beleuchtungssystemen. Als privates, indirektes Tochterunternehmen von Koito in den USA wird Cepton weiterhin von seinem Hauptsitz in San Jose, US-Bundesstaat Kalifornien, aus tätig sein.

Diese Übernahme, die am 7. Januar 2025 vollzogen wurde, ist ein strategischer Meilenstein in der Industrialisierung der hochmodernen Lidar-Technologie von Cepton und verbindet die Stärken beider Unternehmen, um die Mobilität der Zukunft neu zu gestalten. Mithilfe der weltweit anerkannten Expertise von Koito im Automobilbereich wird Cepton seine Lidar-Lösungen weiterhin mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit vermarkten. Ihr gemeinsames Ziel ist es, Innovationen zu fördern und die nächste Stufe des sicheren autonomen Fahrens von Pkw, Nutzfahrzeugen, Industrieanlagen und Verkehrsinfrastruktur zu erschließen.

Wichtigste Highlights der Übernahme:

Gemeinsame Vision, die Sicherheit im Straßenverkehr auf allen Stufen des autonomen Fahrens durch den Einsatz von Präzisionssensorik und intelligenten Wahrnehmungslösungen zu erhöhen

Kombination der führenden Stellung von Cepton bei der Lidar-Innovation und der umfassenden Expertise von Koito bei der Industrialisierung von Premium-Automobillösungen

Verbesserte finanzielle Tragfähigkeit, die langfristige Investitionen in die Skalierung der Cepton-Technologie für die Einführung auf dem Massenmarkt ermöglicht

Einheitliche und optimierte Lieferkette, die Entwicklungszyklen verkürzt und eine umfassende Unterstützung von der Programminitiierung bis hin zu Aftermarket-Services bietet

Erweitertes globales Netzwerk von Kunden und Partnern mit tieferer Durchdringung wichtiger OEM-getriebener Märkte.

Dr. Jun Pei, CEO und Mitbegründer von Cepton, kommentiert: "Wir sind hocherfreut über die Fusion mit Koito, da die Synergien zwischen Cepton und Koito während unserer jahrelangen engen Zusammenarbeit deutlich geworden sind. Seit fast einem Jahrzehnt testet die Automobilindustrie die Lidar-Technologie, und unsere Fusion mit Koito kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, an dem die Tests in einen umfangreichen, langfristigen Einsatz übergehen müssen. Der Zusammenschluss mit Koito bietet uns die Möglichkeit, unsere Stärken zu maximieren und unseren OEM-Kunden das zu bieten, was für sie am wichtigsten ist: ein ausgewogenes Verhältnis von Leistung, Zuverlässigkeit und Kosten."

Hr. Michiaki Kato, President und COO bei Koito, fügt an: "Die Integration von Cepton wird die globale Führungsposition von Koito stärken insbesondere bei der Festlegung von Branchenstandards für Präzisionssensortechnologien für verschiedene Fahrzeugtypen und Anwendungen. Im Einklang mit Koitos Vision, "den Weg für eine nachhaltige Zukunft zu ebnen", möchten wir Lidar zu einer Technologie machen, die für Autohersteller weltweit zugänglich ist. Verstärkt durch das Cepton-Team wird sich Koito für eine Zukunft der sicheren, intelligenten und nachhaltigen Mobilität einsetzen."

Zusätzliche Hinweise

Am 7. Januar 2025 wird die Cepton-Aktie von der Börse genommen und der Handel an der NASDAQ eingestellt. Jede Cepton-Stammaktie wurde in 3,17 US-Dollar in bar umgewandelt.

Safe-Harbor-Erklärung zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Erwartungen, Pläne und Meinungen des Unternehmens bezüglich der geplanten Transaktion. Zukunftsgerichtete Aussagen können anhand von Wörtern wie "schätzen", "abzielen", "planen", "projizieren", "prognostizieren", "beabsichtigen", "anstreben", "werden", "erwarten", "vorhersehen", "glauben", "anstreben", "anpeilen", "Meilenstein", "konzipieren", "vorschlagen" oder ähnliche Ausdrücke identifiziert werden, die zukünftige Ereignisse, Trends, Bedingungen und/oder Konditionen vorhersagen oder implizieren und keine Aussagen über historische Tatsachen sind. Das Unternehmen weist die Leser dieser Pressemitteilung darauf hin, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, sodass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: (i) die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategie nach Abschluss der Übernahme umzusetzen; (ii) laufende Rechtsstreitigkeiten und potenzielle weitere Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Übernahme, einschließlich der Auswirkungen der damit verbundenen Ergebnisse; (iii) Risiken, dass Störungen durch die Übernahme dem Geschäft des Unternehmens schaden, einschließlich der aktuellen Pläne und Betriebsabläufe; (iv) die Auswirkungen der Bekanntgabe des Abschlusses der Übernahme auf die Geschäftsbeziehungen, Betriebsergebnisse und das Geschäft des Unternehmens im Allgemeinen; (v) die Fähigkeit des Unternehmens, angesichts der Übernahme qualifiziertes Personal zu halten, einzustellen und zu integrieren und Beziehungen zu wichtigen Geschäftspartnern und Kunden sowie anderen Personen, mit denen es Geschäfte tätigt, aufrechtzuerhalten; (vi) Risiken im Zusammenhang mit der Ablenkung der Aufmerksamkeit des Managements von den laufenden Geschäftsaktivitäten des Unternehmens; (vii) unerwartete Kosten, Gebühren oder Ausgaben, die sich aus der Übernahme ergeben; (viii) die Auswirkungen ungünstiger allgemeiner und branchenspezifischer Wirtschafts- und Marktbedingungen; und (ix) Risiken, dass die Vorteile der Übernahme nicht wie erwartet realisiert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als die Einschätzungen des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt als dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden. Aus diesen Gründen sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Veröffentlichungsdatum oder das Eintreten unerwarteter Ereignisse zu berücksichtigen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um Ereignisse, Umstände oder neue Informationen nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder das Eintreten unerwarteter Ereignisse abzubilden.

Über Cepton

Cepton ist ein Innovator aus dem Silicon Valley, der Lidar-basierte Lösungen für Anwendungen in der Automobilindustrie und für intelligente Infrastrukturen entwickelt. Mit seiner patentierten Lidar-Technologie zielt Cepton darauf ab, Lidar zum Mainstream zu machen, einen ausgewogenen Ansatz in Bezug auf Leistung, Kosten und Zuverlässigkeit zu verfolgen und gleichzeitig skalierbare und intelligente 3D-Wahrnehmungssysteme für alle Branchen zu ermöglichen. Cepton wurde 2016 gegründet und wird von Branchenveteranen geleitet, die gemeinsam über jahrzehntelange Erfahrung in einem breiten Spektrum erweiterter Lidar- und Bildgebungstechnologien verfügen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Kommerzialisierung hochleistungsfähiger und hochwertiger Lidar-Lösungen für den Massenmarkt. Cepton hat seinen Sitz in San Jose, US-Bundesstaat Kalifornien, und betreibt ein Kompetenzzentrum in Troy, US-Bundesstaat Michigan, um Kunden aus der Automobilindustrie im Großraum Detroit vor Ort unterstützen zu können. Auch in Deutschland ist Cepton präsent, um europäische Kunden zu bedienen. Weitere Informationen unter www.cepton.com. Folgen Sie Cepton auf LinkedIn und X (früher bekannt als Twitter).

Über Koito

Mit der Tagline "Lighting for Your Safety" hat KOITO MANUFACTURING CO., LTD. (Koito) seit seiner Gründung im Jahr 1915 eine Tradition der Marktführerschaft im Bereich der Fahrzeugbeleuchtung begründet. Heute umfasst die Koito Group 30 Unternehmen aus 13 Ländern weltweit und liefert Produkte und Dienstleistungen an Kunden in allen Teilen der Welt über ein globales Netzwerk, das von fünf großen Regionen (Japan, Nord- und Südamerika, Europa, China und Asien) angeführt wird. Die Produkte des Unternehmens, die für ihre hohe Qualität und fortschrittliche Technologie bekannt sind, werden von Automobilherstellern in aller Welt eingesetzt. Das Unternehmen reagiert auf die künftige Transformation der Mobilität durch die Entwicklung von Beleuchtungstechnologien der nächsten Generation und den damit verbundenen Geräten und Steuerungen sowie umweltfreundlichen Produkten, Werkstoffen und Produktionsmethoden. Weitere Informationen finden Sie unter www.koito.co.jp/english.

