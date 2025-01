VAT Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

VAT Medienmitteilung zu den vorläufigen Resultaten von Q4 und Gesamtjahr 2024



09.01.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





WEITERES Wachstum bei Aufträgen und Umsatz im 4. Quartal 2024 aufgrund der anhaltenden Erholung der Halbleitermärkte

ERGEBNISSE FÜR DAS gesamtjahr 2024 ENTSPRECHEN der Unternehmensprognose

Clara-Ann Gordon und Mike Allison als neue Verwaltungsratsmitglieder nominiert, Karl Schlegel scheidet aus

Auf der Grundlage vorläufiger und ungeprüfter Zahlen lagen die Ergebnisse der VAT für das Gesamtjahr 2024 bei Auftragseingang, Umsatz und EBITDA über denen des Jahres 2023 und entsprachen den Unternehmensprognosen sowie den im Jahr 2024 beobachteten Marktentwicklungen.

Im Segment Ventile verzeichnete der Geschäftsbereich Semiconductors die für 2024 erwarteten höheren Ergebnisse, da sich das Investitionsumfeld in der Halbleiterindustrie im Laufe des Jahres sukzessive verbesserte, angetrieben von weiteren Fortschritten in der Technologie-Roadmap. Der Geschäftsbereich Advanced Industrials entwickelte sich uneinheitlich, wobei das Wachstum im Bereich Energy Transition durch die gedämpfte Geschäftsentwicklung bei Solar- und medizinischen Anwendungen mehr als ausgeglichen wurde. Im Segment Global Service verbesserte sich das Geschäftsumfeld im Laufe des Jahres, da sich die Auslastung in den Halbleiterfabriken insgesamt verbesserte. Dies wurde jedoch durch einen verhaltenen Jahresbeginn ausgeglichen.

Ergebnisse viertes Quartal 2024

Die VAT verzeichnete im vierten Quartal einen vorläufigen Auftragseingang von rund CHF 268 Mio., 13% mehr als im Vorjahr und 3% mehr als im dritten Quartal 2024. Der Auftragseingang im vierten Quartal bestätigt die weitere Verbesserung des Halbleiter-Investitionszyklus, die sich voraussichtlich ins Jahr 2025 fortsetzen wird. Der vorläufige Umsatz im vierten Quartal belief sich auf rund CHF 283 Mio., einschliesslich CHF 22 Mio. Umsatz aus dem dritten Quartal des Jahres, als Probleme bei der ERP-Implementierung die vollständige Umsatzrealisierung verzögerten. Dies entspricht 28% mehr als im vierten Quartal 2023 und liegt in der Mitte der im Oktober 2024 abgegebenen Prognose von CHF 270 bis 300 Mio. Das ausgewiesene Book-to-Bill-Verhältnis für das vierte Quartal beträgt 0,95. Bereinigt um die zusätzlichen Umsätze in Höhe von CHF 22 Mio., die aus dem dritten Quartal übertragen wurden, beträgt das Book-to-Bill-Verhältnis jedoch das 1,03-fache. Der Auftragsbestand zum Jahresende belief sich auf rund CHF 370 Mio., 5% niedriger als zum Ende des dritten Quartals 2024 und 27% höher als zum Jahresende 2023.

Ergebnisse für das Gesamtjahr 2024

Für das Gesamtjahr 2024 belief sich der vorläufige Auftragseingang auf rund CHF 1'034 Mio. Dies entspricht einer Steigerung von 49% gegenüber dem Vorjahr. Der Nettoumsatz stieg um 7% auf rund CHF 942 Mio. Vorläufige Zahlen deuten darauf hin, dass die VAT für das Gesamtjahr eine EBITDA-Marge von etwas mehr als 31% erzielte, da die Margenvorteile aus den Volumensteigerungen teilweise durch ungünstige Wechselkursentwicklungen, insbesondere des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar, zunichte gemacht wurden. Die EBITDA-Marge in der zweiten Jahreshälfte 2024 lag leicht über 32% und damit wieder im Zielband des Unternehmens zwischen 32% und 37%. Die VAT erwartet einen freien Cashflow für das Gesamtjahr 2024 auf dem Niveau des Vorjahres.

Ein detaillierteres Update zu den Aussichten für 2025 wird mit der Veröffentlichung der endgültigen Ergebnisse des Unternehmens für das Gesamtjahr 2024 am Dienstag, den 4. März 2025, gegeben.

VAT Group (vorläufige und ungeprüfte Zahlen für Q4 und FY 2024)

in Mio. CHF Q4 2024 Q3 2024 Veränd.1 Q4 2023 Veränd.2 GJ 2024 GJ 2023 Veränd.2 Auftragseingang 268 259,1 +3% 236,5 +13% 1'034 691,9 +49% Nettoumsatz 283 209,4 +35% 221,8 +28% 942 885,2 +6% Auftragsbestand 370 388,7 -5% 291,6 +27% 370 291,6 +27%

1 Quartal zu Quartal; 2 Jahr zu Jahr

Anpassungen im Verwaltungsrat zur Genehmigung an Generalversammlung angekündigt

An der kommenden Generalversammlung der VAT am 29. April 2025 wird der Verwaltungsrat seinen Aktionärinnen und Aktionären die Wahl von Clara-Ann Gordon und Michael (Mike) Allison als neue Mitglieder des Verwaltungsrats vorschlagen. Gleichzeitig stellt sich Karl Schlegel, der seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrats der VAT und seit 2017 Mitglied des Technologieausschusses ist, nicht mehr zur Wiederwahl.

Clara-Ann Gordon ist Senior Expertin für IT-, Digitalisierungs- und Datenschutzrecht sowie für damit verbundene M&A-Transaktionen. Seit 2016 ist sie als Rechtsanwältin und Partnerin bei Niederer Kraft Frey AG, Zürich, einer führenden Schweizer Anwaltskanzlei, tätig. Dort ist sie Co-Leiterin des Technologie-Teams und verantwortlich für Datenschutz-Compliance, Implementierung von CRM-Systemen und Legal Tech. Zuvor war sie in leitenden Positionen und als Partnerin bei mehreren renommierten Schweizer Anwaltskanzleien tätig, unter anderem in den Bereichen Informationstechnologie und geistiges Eigentum. Clara-Ann Gordon hat einen Master of Laws (LLM) vom Queen Mary & Westfield College, London, und einen Abschluss in Rechtswissenschaften von der Universität Bern. Zudem ist sie Rechtsanwältin im Kanton Bern und eine vom Center for Effective Dispute Resolution (CEDR) akkreditierte Spezialistin für Mediation und Konfliktmanagement.

Nach einer «cool-down»-Phase von mehr als einem Jahr nominiert die VAT auch Michael (Mike) Allison, den ehemaligen CEO von 2018 bis 2023, als Mitglied des Verwaltungsrats. Während seiner Amtszeit als CEO war Mike Allison eine treibende Kraft bei der Leitung und Gestaltung des Transformationsprozesses der VAT und brachte das Unternehmen in seine aktuelle, starke Position. Bevor er 2018 als CEO zur VAT kam, hatte er die Position des Vice President of Global Sales & Services bei Edwards/Atlas Copco inne und wurde nach der Übernahme durch Atlas Copco im Jahr 2014 Präsident der Halbleitersparte. Mike Allison war ausserdem 20 Jahre lang bei KLA-Tencor tätig, wo er zahlreiche Schlüsselpositionen innehatte, darunter Executive Vice President und General Manager of Global Services mit Sitz in San Jose, USA. Er ist Verwaltungsratsmitglied und Berater von WGNSTAR, einem in Irland ansässigen Unternehmen, das Personaldienstleistungen für die Halbleiterindustrie anbietet, sowie strategischer Berater von Tinicum, einem in den USA ansässigen Private-Equity-Unternehmen, das bedeutende Vermögenswerte in der Halbleiterindustrie hält. Mike Allison besitzt einen BSc Honors in Elektrotechnik und Elektronik der Universität Glasgow.

Martin Komischke, Vorsitzender des VAT-Verwaltungsrats, kommentierte die beiden Ernennungen wie folgt: «Mit Clara-Ann Gordon und Mike Allison stärken wir den Verwaltungsrat der VAT weiter, indem wir zwei äusserst erfahrene Führungskräfte in den Verwaltungsrat berufen. Clara-Ann Gordon wird die Expertise des Verwaltungsrats in Bereichen wie Datenmanagement und Digitalisierung aus rechtlicher Sicht erweitern. Mit Mike Allison gewinnen wir einen der wichtigsten Architekten des jüngsten Erfolgs der VAT zurück. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen und all meinen anderen Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat. Mit der Ernennung von Clara-Ann Gordon kommt der Verwaltungsrat auch seiner Verpflichtung nach, nach dem leichten Ungleichgewicht vor einem Jahr wieder eine angemessene Geschlechterdiversifizierung auf der höchsten Führungsebene des Unternehmens herzustellen.»

Nach einer glanzvollen Karriere hat Karl Schlegel, CEO der VAT von 2004 bis 2013 und Mitglied des VAT-Verwaltungsrats seit 2014, beschlossen, sein Amt im VAT-Verwaltungsrat an der kommenden Generalversammlung im April 2025 niederzulegen.

«Wir bedauern die Entscheidung von Karl Schlegel, sich nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen, da er entscheidend dazu beigetragen hat, den Übergang der VAT von einem Familienunternehmen zu einer Aktiengesellschaft zu leiten. Mehr als zwanzig Jahre lang hat Karl Schlegel nicht nur als CEO die operative Entwicklung der VAT geprägt, sondern auch als Mitglied des Verwaltungsrats während der Übergangsphase zu einer Aktiengesellschaft und dem anschliessenden erfolgreichen Wachstumskurs unseres Unternehmens grossen strategischen Einfluss gehabt. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und danken ihm für seinen immensen Beitrag für die VAT, insbesondere bei den jüngsten technologiebezogenen Entwicklungen», fügte Martin Komischke hinzu.

Finanzkalender

2025 Dienstag, 4. März Gesamtjahresergebnisse 2024 Donnerstag, 17. April Handelsupdate erstes Quartal 2025 Dienstag, 29. April Generalversammlung 2025 Mittwoch, 23. Juli Ergebnisse erstes Halbjahr 2025 Donnerstag, 16. Oktober Handelsupdate drittes Quartal 2025

