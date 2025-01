Das Instrument IBE1 ES0144580Y14 IBERDROLA INH. EO -,75 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.01.2025 und ex Kapitalmassnahme am 10.01.2025The instrument IBE1 ES0144580Y14 IBERDROLA INH. EO -,75 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.01.2025 and ex capital adjustment on 10.01.2025Das Instrument 2RZ US73730P1084 POSEIDA THERAP. DL-,0001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.01.2025 und ex Kapitalmassnahme am 10.01.2025The instrument 2RZ US73730P1084 POSEIDA THERAP. DL-,0001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.01.2025 and ex capital adjustment on 10.01.2025Das Instrument REP ES0173516115 REPSOL S.A. INH. EO 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.01.2025 und ex Kapitalmassnahme am 10.01.2025The instrument REP ES0173516115 REPSOL S.A. INH. EO 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.01.2025 and ex capital adjustment on 10.01.2025Das Instrument E5S1 CY0106002112 ATALAYA MNG COPPER EO-,09 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.01.2025 und ex Kapitalmassnahme am 10.01.2025The instrument E5S1 CY0106002112 ATALAYA MNG COPPER EO-,09 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.01.2025 and ex capital adjustment on 10.01.2025Das Instrument 6XB3 FR001400OLP5 BIOPHYTIS NAM. EO -,80 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.01.2025 und ex Kapitalmassnahme am 10.01.2025The instrument 6XB3 FR001400OLP5 BIOPHYTIS NAM. EO -,80 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.01.2025 and ex capital adjustment on 10.01.2025Das Instrument 1TT0 AU0000184202 DOMINION MINERALS LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.01.2025 und ex Kapitalmassnahme am 10.01.2025The instrument 1TT0 AU0000184202 DOMINION MINERALS LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.01.2025 and ex capital adjustment on 10.01.2025Das Instrument S80 US98423K1088 XTI AEROSPACE INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.01.2025 und ex Kapitalmassnahme am 10.01.2025The instrument S80 US98423K1088 XTI AEROSPACE INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.01.2025 and ex capital adjustment on 10.01.2025Das Instrument GUG HK0270001396 GUANGDONG INV. LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.01.2025 und ex Kapitalmassnahme am 10.01.2025The instrument GUG HK0270001396 GUANGDONG INV. LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.01.2025 and ex capital adjustment on 10.01.2025Das Instrument MXR CA5777891006 MAWSON GOLD LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.01.2025 und ex Kapitalmassnahme am 10.01.2025The instrument MXR CA5777891006 MAWSON GOLD LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.01.2025 and ex capital adjustment on 10.01.2025