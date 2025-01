HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Modehändler About You hat vor der Übernahme durch Zalando kaum zugelegt. Im dritten Geschäftsquartal bis Ende November erzielte das Unternehmen einen Umsatz von knapp 559 Millionen Euro und damit 1,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Donnerstag mitteilte. Das Management erklärte dies mit der späten Lage des Black Weekend, das sich erst im folgenden Quartal in den Zahlen zeigen werde. Gemeint ist die Zeit, in der Unternehmen die Kunden mit großen Werbeaktionen und Rabattversprechen locken und in der Regel viel Umsatz machen.

Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 1,7 Prozent auf 20,1 Millionen Euro. Unter dem Strich konnte About You seinen Verlust von 10,4 auf 3,9 Millionen Euro verringern.

Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende Februar erwartet der Vorstand weiterhin ein Umsatzwachstum von ein bis sieben Prozent. Der bereinigte operative Gewinn soll 15 bis 35 Millionen Euro erreichen.

Der Berliner Modehändler Zalando hatte im Dezember mitgeteilt, sich About You einverleiben zu wollen. Zalandos Gebot in Höhe von 6,50 Euro je Aktie bewertet About You mit insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro./stw/mis