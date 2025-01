FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Der Leitindex Dax wird kaum verändert erwartet, wie der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung mit 20.317 Punkten signalisierte.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx dürfte 0,2 Prozent schwächer starten. Vom Vortageshandel an der Wall Street und der US-Technologiebörse Nasdaq gibt es keine nennenswerten Impulse. An diesem Donnerstag sind die US-Börsen zudem wegen der Trauerfeier für den Ex-Präsidenten Jimmy Carter geschlossen.

Am Vortag hatte der Dax ein Rekordhoch nur knapp verpasst und die Gewinne anschließend abgegeben. Belastet wurden die Aktienkurse von der erneut aufgekommenen Sorge über Importzölle der USA unter dem designierten Präsidenten Donald Trump. "Nach dem vorerst gescheiterten Ausbruch über die 20.400er-Marke könnte es nun zu einer Konsolidierung der vorangegangenen Gewinne kommen", schrieben die Charttechnik-Experten der UBS.

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy profitierte im vergangenen Jahr stark vom Wachstum mit elektronischen Rezepten in Deutschland. Das Wachstum lag im Großen und Ganzen im Rahmen der Analystenerwartungen. Auf Tradegate gewannen Redcare 5,8 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Ein Händler lobte das starke Wachstum der Kundenzahl.

Kursbewegende Aktien-Umstufungen gab es einige. Süss Microtec verloren auf Tradegate 3,5 Prozent, nachdem das Analysehaus Jefferies die Kaufempfehlung gestrichen hatte. Beiersdorf legten hingegen um 0,7 Prozent zu, hier hatte Bernstein Research auf "Outperform" hochgestuft. Für die Titel der Porsche Holding ging es nach einer Abstufung durch Exane BNP um 0,9 Prozent nach unten. Delivery Hero sprangen um 5 Prozent hoch nach einem positiven Votum von Morgan Stanley.

Der Online-Modehändler About You legte vor der Übernahme durch Zalando im dritten Geschäftsquartal nur wenig zu. Das Management erklärte dies mit der späten Lage des Black Weekend, das sich erst im folgenden Quartal in den Zahlen zeigen werde. Auf Tradegate notierten About You quasi unverändert. About You rückt zudem in Kürze in den SDax auf und ersetzt dort das auf Krankenhaus-Software spezialisierte Unternehmen Nexus . Wegen des Übernahmeangebots für About You könnte es aber bald schon wieder eine Umbesetzung im SDax geben./ajx/jha/

