DJ Siemens an Bau der zweiten Bahnhochgeschwindigkeitsstrecke in England beteiligt

DOW JONES--Siemens hat im Rahmen der geplanten zweiten Eisenbahnhochgeschwindigkeitsstrecke in Großbritannien vier wichtige Verträge mit einem Gesamtauftragswert von etwa 670 Millionen Euro von der HS2 Rail Systems Alliance an Land gezogen. Die Bahntechniktochter Mobility werde "eine entscheidende Rolle" bei der Entwicklung der 225 Kilometer langen Strecke HS2 spielen, die London mit Birmingham verbinden soll, teilte das Unternehmen in München mit.

Siemens werde die gleisseitige automatische Zugbetriebssteuerung bauen, ein Engineering-Management-System zur Steuerung und Überwachung von Bahnausrüstung in Echtzeit liefern, in einem Joint Venture mit Costain entlang der gesamten Strecke die Bahnstromversorgung planen, bauen und warten und schließlich die Betriebskommunikations- und Sicherheitssysteme für die gesamte HS2-Strecke planen und umsetzen.

Alle Verträge würden voraussichtlich in diesem Jahr beginnen, erklärte Siemens.

