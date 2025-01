Mit der KI-Technologie von KRAFTON und NVIDIA die Zukunft des Gaming gestalten

Praktische Demo-Funktionen der CPC-Technologie, die auf das PUBG IP-Franchise und inZOI angewendet wird

KRAFTON (CEO Changhan 'CH' Kim) hat auf der weltgrößten IT-Messe CES 2025 in Zusammenarbeit mit NVIDIA mit der Einführung von "CPC" (Co-Playable Character), einem NPC (Non-Player Character), der mit generativer KI zum Leben erweckt wird, einen neuen Meilenstein für die globale Gaming-Branche gesetzt.

Kangwook Lee, Leiter der Abteilung für Deep Learning bei KRAFTON (Foto: KRAFTON)

Am 8. Januar schloss sich KRAFTON NVIDIA im Fontainebleau Hotel in Las Vegas an. KRAFTON präsentierte eine innovative KI-Erfahrung, die mit NVIDIA-ACE-Technologien entwickelt wurde, und stellte eine mutige Vision für die Zukunft des Gaming vor.

Kangwook Lee, Leiter der Abteilung für Deep Learning bei KRAFTON, demonstrierte CPC und beschrieb es als "ein bahnbrechendes Charakterkonzept, das durch ein geräteinternes SLM (Small Language Model) für Spiele ermöglicht wird, das mit NVIDIA ACE erstellt wurde". Er erklärte, dass ein CPC im Gegensatz zu herkömmlichen NPCs in der Lage ist, dynamische Interaktionen mit Spielern durchzuführen, einschließlich Echtzeit-Gesprächen, strategischer Zusammenarbeit und flexibler Reaktionen, die auf In-Game-Szenarien zugeschnitten sind.

Lee hob das Engagement von KRAFTON für die Ausweitung der CPC-Technologie auf sein gesamtes Gaming-Portfolio hervor, einschließlich der PUBG IP Franchise und inZOI. Er erklärte: "Wir werden weiterhin innovative Benutzererfahrungen schaffen, indem wir CPC in unsere Spiele integrieren, und streben an, sie als Maßstab für die Gaming-Branche zu etablieren." Er fügte hinzu: "Unsere Zusammenarbeit mit NVIDIA ist ein Beweis für das transformative Potenzial von KI im Gaming-Bereich, und wir planen, eng zusammenzuarbeiten, um die Grenzen des Möglichen zu erweitern."

KRAFTON präsentierte auch Videodemonstrationen der CPC-Technologie in Aktion innerhalb seiner Spiele. Im Fall von PUBG IP Franchise enthüllte das Video "PUBG Ally", einen CPC, der in der Lage ist, zwanglose Gespräche zu führen, Strategien anzupassen und das Gameplay zu verfeinern, um es an die Benutzerdynamik anzupassen.

Für inZOI wurde in der Demonstration "Smart Zoi" hervorgehoben, ein CPC mit ausgeprägten Persönlichkeitsmerkmalen und emotionaler Tiefe, der durch lebensechte Interaktionen mit den Spielern äußerst immersive Simulationserlebnisse bietet.

Auf der CES 2025 veranstaltete KRAFTON Demos mit NVIDIA, bei denen die Teilnehmer das in CPC integrierte Gameplay und seine Innovationen aus erster Hand erleben konnten.

