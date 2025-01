Die FMC-Aktie zeigt sich zum Jahresstart 2025 in robuster Verfassung und notiert bei 43,57 Euro, was einem beachtlichen Anstieg von über 34 Prozent gegenüber dem Augusttief des Vorjahres entspricht. Besonders bemerkenswert ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund einer leicht rückläufigen Dividendenprognose für das laufende Jahr. Während im Vorjahr noch 1,19 Euro je Aktie ausgeschüttet wurden, rechnen Analysten für 2024 mit einer Dividende von 1,13 Euro.

Institutionelle Bewegungen im Aktienregister

Eine bedeutende Veränderung zeichnet sich in der Aktionärsstruktur ab. Der Harris Associates Investment Trust hat seine Beteiligung am Dialysespezialisten jüngst auf knapp unter drei Prozent reduziert. Diese Entwicklung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen trotz eines Umsatzrückgangs im dritten Quartal 2024 eine deutliche Gewinnsteigerung je Aktie von 0,29 auf 0,73 Euro verzeichnen konnte.

